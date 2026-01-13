Detienen a delegado del Bienestar en Puebla por atropellar a motociclista; víctima está en coma

Izúcar de Matamoros, Puebla.- La noche del lunes 12 de enero de 2026, el delegado de la Secretaría de Bienestar de Izúcar de Matamoros, Antonio Flores Corona, fue detenido luego de atropellar a un motociclista, quien actualmente se debate entre la vida y la muerte. Al momento del accidente vial, el excandidato a la presidencia municipal por Morena estaba acompañado por Alfonso Gil Campos, el subdirector de Servicios Administrativos de la Universidad Tecnológica (UTIM) y otra persona más.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el percance se registró sobre la avenida Oaxaca, uno de los ejes viales más transitados del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla. Según versiones preliminares recabadas en el lugar de los hechos, Flores Corona y sus dos acompañantes se encontraban en estado de ebriedad. Trascendió que vecinos del sector lograron evitar que 'Toño', como es apodado el funcionario municipal, se pudiera dar a la fuga,

Tras ser alertados a través de las líneas de emergencias, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio, asegurando el perímetro y solicitando apoyo de los cuerpos de auxilio. En la zona, los oficiales concretaron la detención de Antonio Flores Corona, mientras que paramédicos valoraron al tripulante de la unidad ligera y confirmaron que presentaba heridas profundas y diversas fracturas en el cuerpo. El motociclista fue trasladado de urgencia al Hospital General de Izúcar de Matamoros.

uD83DuDEA8uD83DuDE91 || El delegado de Bienestar, Toño Corona, atropella a un motociclista en Izúcar de Matamoros uD83DuDEA8; presuntamente el funcionario manejaba bajo el influjo del alcohol según testigos y se halla bajo arresto en los separos de la presidencia municipal uD83CuDFDB? pic.twitter.com/3mtBoqVtE4 — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) January 13, 2026

Por su parte, el Gobierno de Puebla compartió un comunicado oficial acerca del lamentable hecho que involucra a dos funcionarios públicos, así como a un civil que fue identificado preliminarmente como Azary 'N'. En el escrito se indicó que la Secretaría de Bienestar estará atenta a la resolución de las autoridades competentes, además de seguir directamente el estado de salud del motociclista. También se expresó que se respetará la ley y la dependencia actuará conforme a derecho.

Fuentes extraoficiales indican que el afectado permanece en estado crítico y en coma, bajo atención médica especializada. Actualmente, el delegado de Bienestar se encuentra detenido en los separos de la presidencia municipal, en lo que se define su situación jurídica, con base en los resultados de las investigaciones correspondientes. El caso podría depender de la evolución médica del motociclista y de una posible conciliación entre las partes.

Fuente: Tribuna del Yaqui