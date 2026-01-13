Detienen a Estephany por agredir físicamente a su madre y esposo en un domicilio de Coahuila

Torreón, Coahuila.- Una mujer de 29 años de edad, identificada como Estephany 'N.', fue detenida por elementos de la Dirección de Seguridad Pública en el municipio de Torreón, Coahuila, luego de ser señalada por presuntamente agredir físicamente a su madre y a su pareja sentimental en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Moctezuma. Agentes policiacos realizaban labores de vigilancia, cuando fueron alertados y se movilizaron a la ubicación.

De acuerdo con el informe oficial por parte de las autoridades municipales, los hechos se registraron a las 19:00 horas del pasado 11 de enero de 2026, momento en el que los oficiales fueron abordados por un hombre que solicitó auxilio de manera urgente. El masculino les mencionó a los uniformados que su esposa mostraba un comportamiento agresivo dentro de la propiedad de su suegra, en donde momentos antes los había atacado a ambos.

Una vez que tomaron conocimiento del caso, los policías municipales se trasladaron inmediatamente a la residencia en cuestión. En el lugar, las fuerzas del orden abordaron a la supuesta agresora, a quien se le comunicó que su conducta constituía un delito, por lo que procedieron con su arresto. Trascendió que el esposo de Estephany 'N.' presentaba signos visibles de violencia, aparentemente derivados en este caso de violencia familiar.

Detienen a mujer por violencia familiar en la colonia Moctezuma de Torreón, Coahuila.

Luego de ejecutar la aprehensión, la mujer detenida fue trasladada a las instalaciones del centro de detención temporal y, posteriormente, puesta a disposición del Ministerio Público competente. A la fémina se le podrían imputar cargos relacionados con violencia familiar y lesiones, por lo que quedará bajo resguardo hasta que se defina su situación jurídica. La autoridad competente será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

En otro caso similar registrado durante la madrugada del sábado 10 de enero, una mujer identificada como Daniela 'N.', de 34 años, fue detenida por presuntamente cometer una presunta agresión física contra otra fémina en la colonia Centro de Torreón. La víctima, quien responde al nombre de Aidé Cuevas y tiene 27 años, abordó a los oficiales y les informó lo que había acontecido, por lo que se procedió con la respectiva detención.

Fuente: Tribuna del Yaqui