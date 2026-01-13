Detienen a Ignacio Martínez, alcalde oaxaqueño; lo vinculan con asesinato de hombre en 2022

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Ignacio Martínez, actual presidente municipal de Constancia del Rosario, Oaxaca. La detención, realizada por autoridades estatales, responde a su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de un hombre, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

La captura del edil es el resultado de una investigación encabezada por la Vicefiscalía Regional de la Mixteca. De acuerdo con el expediente penal, las indagatorias se centran en los hechos ocurridos el pasado 21 de mayo de 2022. En dicha fecha, la víctima, identificada por las iniciales E.C.M., transitaba a bordo de su vehículo sobre la carretera Federal Alfonso Gasga, en el tramo que conecta Pinotepa con Putla.

Según los reportes ministeriales, al llegar a la altura de la comunidad de San Marcos Coyulito, perteneciente al municipio de Putla Villa de Guerrero, la víctima fue interceptada por sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes accionaron armas de fuego en su contra, provocándole heridas que le causaron la muerte en el lugar de los hechos.

Tras reunir las pruebas suficientes, la Fiscalía solicitó y obtuvo de un juez de control el mandato judicial para la captura del funcionario municipal. Tras su detención, Ignacio Martínez fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica en las próximas horas, respetando los protocolos legales y el debido proceso.

La #AEI ejecuta arresto contra el edil Ignacio Martínez Salas de Constancia del Rosario dentro del Centro Cultural y de Convenciones de Santa Lucía del Camino



Fue llevado ante la #FiscalíaDeOaxaca y aún se desconocen los cargos. pic.twitter.com/J2wNYLU2NB — Códices Oaxaca (@codicesoax) January 13, 2026

Otro funcionario detenido

Cabe mencionar que, la Fiscalía informó que esta detención se suma a otra ejecutada recientemente en la capital oaxaqueña. En este segundo caso, se logró la captura de un hombre identificado como F.M.G., exagente de la Policía Municipal de San Juan Mazatlán. El exuniformado enfrenta cargos por abuso de autoridad en perjuicio de una menor de edad, derivados de hechos registrados en el año 2012 en la región de la Cuenca.

Aunque F.M.G. había obtenido la libertad bajo caución, un juez ordenó su reaprehensión debido al incumplimiento de sus obligaciones procesales, al dejar de presentarse ante la autoridad judicial como se le había requerido. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reiteró que estas acciones responden al compromiso institucional de procurar justicia, combatir la impunidad y garantizar la aplicación de la ley sin distinciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui