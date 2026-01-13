Duro golpe a Los Deltas: Capturan a 'El Bitachi', generador de violencia en el norte de Sonora

Altar, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) hicieron efectiva la captura de Francisco Javier 'N', alias 'El Bitachi' en el municipio de Altar. Este individuo está identificado por las autoridades como un integrante remanente de la célula delictiva denominada Los Deltas y era considerado un objetivo relevante por contar con órdenes de aprehensiones vigentes por delitos de alto impacto en la región.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que el operativo se desplegó en las inmediaciones de la carretera Altar - Sáric. Gracias a la planificación previa y al trabajo de campo realizado por personal especializado, la detención se hizo de manera limpia, logrando el aseguramiento del imputado sin que fuera necesario realizar detonación alguna, garantizando así la seguridad en el perímetro de la acción policial.

Sobre Francisco Javier 'N' pesaba una orden de arresto por su presunta participación en los delitos de desaparición de personas y asociación delictuosa. Las investigaciones lo vinculan directamente con la privación ilegal de la libertad de Rodrigo 'N', un suceso registrado el pasado 13 de enero de 2025. Según consta en la carpeta de investigación, la víctima fue sustraída en presencia de sus familiares y, hasta la fecha, su paradero es desconocido.

Tras su captura, el detenido fue presentado ante la autoridad judicial en la audiencia inicial, donde el Ministerio Público le formuló imputación por los delitos mencionados. El juez de control determinó imponerle prisión preventiva justificada, por lo que Francisco Javier 'N' permanecerá recluido mientras avanza el proceso penal. La Fiscalía estatal destacó que este arresto forma parte de una investigación más amplia dirigida a desarticular las operaciones de la célula criminal en la zona.

Actualmente, existen diversas órdenes de aprehensión contra otros miembros de este grupo, y varios de sus integrantes ya se encuentran bajo procesos penales y en prisión preventiva. La Fiscalía de Sonora señaló que con esta acción, "reafirma su compromiso permanente de ejecutar mandamientos judiciales pendientes y garantizar que quienes atenten contra la libertad y la vida enfrenten la justicia conforme a la ley".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora