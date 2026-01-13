'El Sombra' y un sujeto más CAEN tras fuerte movilización y CATEO en la Nueva Galicia de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Esta tarde de martes 13 de enero de 2026, se registró una fuerte movilización en la colonia Nueva Galicia, al sur de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, esto porque se registró un cateo en un domicilio. De acuerdo con información preliminar, ahí fueron detenidos dos sujetos; aquí todos los detalles.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 14:00 horas de este martes entre las calles Topacio, entre Versalles y Villa de Cortés, en el fraccionamiento urbano antes mencionado. Según lo informado, la operación fue encabezada por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y de la Secretaría de Marina (Semar) que llevaron a cabo un cateo donde fueron detenidos dos sujetos, uno de ellos identificado con el apodo de 'El Sombra'.

Un sujeto apodado como 'El Sombra' y uno más fueron detenidos tras una fuerte movilización y un cateo

El despliegue de las fuerzas de seguridad generó expectación entre los vecinos del sector, debido a la presencia de unidades oficiales y personal armado. Al principio se comentó que se trataría de un ataque armado, pero minutos después se dio a conocer que era un cateo con la detención de personas, descartando así víctimas que lamentar o lesionados.

Durante la intervención, agentes ministeriales ingresaron al inmueble color blanco, localizado en la acera oriente de la calle, logrando la captura de dos individuos que se encontraban en el interior. Una vez asegurados, los sujetos fueron sacados del domicilio y trasladados en unidades de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ante el Ministerio Público, donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones de ley.

De manera extraoficial, se informó que el cateo derivó de trabajos de investigación previos, aunque hasta el momento la FGJES no ha emitido un comunicado oficial sobre los delitos que se les imputan a los detenidos. Tampoco se confirmó de forma oficial el aseguramiento de droga, armas u otros objetos ilícitos; sin embargo, al concluir la diligencia, en el acceso principal de la vivienda fueron colocados sellos con la leyenda "asegurado". Se espera que pronto la FGJES dé a conocer más información sobre este hecho de combate a la delincuencia en Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui