Emiten ficha de búsqueda de Jorge Alberto, joven que fue 'levantado' al sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó la desaparición de Jorge Alberto Rodríguez Quintero y difundió la ficha de búsqueda para localizar al joven de 25 años de edad, quien se encuentra en calidad de desaparecido luego de ser víctima de una privación ilegal de la libertad en Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme. El hombre fue detenido junto a una mujer, identificada como Irma Molina Quintero, en el sector de Las Misiones.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia estatal, el individuo fue visto por última vez el 11 de enero de 2026. Jorge Alberta es de complexión delgada, tiene una estatura aproximada de 1.70 metros y un peso cercano a los 70 kilogramos. Presenta cabello castaño oscuro y corto, ojos cafés y pequeños, así como boca mediana con labios delgados. Esta descripción física es de suma importancia para reconocerlo con mayor facilidad en caso de un avistamiento.

Con respecto a sus señas particulares, el organismo detalló que cuenta con un tatuaje en el brazo izquierdo con la palabra 'fortaleza' en letra china, además de cicatrices visibles. También tiene una cicatriz en el lado derecho de la barbilla, un lunar en la espalda y otra cicatriz en el brazo izquierdo. Las autoridades competentes solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información, por pequeña que parezca, que ayude a dar con su posible ubicación.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a JORGE ALBERTO RODRIGUEZ QUINTERO.

Cualquier información, al teléfono:

-66222297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Cajeme pic.twitter.com/ZAnBwdLJLw — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) January 13, 2026

En caso de contar con datos relevantes que puedan llevar al paradero de Jorge Alberto Rodríguez Quintero, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora tiene habilitada el número telefónico 662 229 7369 y el correo institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Cabe mencionar que cada reporte puede ser determinante para que el joven pueda regresar con bien a casa y se pueda reecontrar lo antes posible con sus familiares.

Madre del desaparecido pide justicia

Hace unos días, Irma Molina Quintero, madre de Jorge Alberto Rodríguez Quintero, acudió a la sede del Centro Integral de Procuración de Justicia para solicitar apoyo de las autoridades competentes en la búsqueda de su hijo, quien sufrió un 'levantón' cuando se encontraba en una parque conocido como 'Yo Amo México', ubicada en el fraccionamiento Las Misiones, al sur de Ciudad Obregón. La familia solicita su localización y regreso con bien.

Fuente: Tribuna del Yaqui