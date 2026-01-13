Frente a su familia: Asesinan a mando policial del Edomex en ataque armado en Cuautitlán Izcalli

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.- La noche de este domingo, elementos de distintas corporaciones del Gobierno del Estado de México (Edomex) desplegaron un operativo en la colonia El Rosario, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, luego de que se reportara un ataque armado contra un hombre que se encontraba al interior de su vehículo. La movilización incluyó a policías estatales y personal ministerial, tras confirmarse que la víctima era un elemento activo de la Secretaría de Seguridad del Estado.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche del domingo 11 de enero de 2026, después de las 22:00 horas, sobre la Avenida Villa del Carbón, en el Pueblo de El Rosario. La víctima fue identificada como Francisco Javier 'N', jefe de sector de Valle Cuautitlán, quien no se encontraba en funciones al momento del ataque y circulaba a bordo de un automóvil Volkswagen blanco, presuntamente frente a otro vehículo en el que viajaban familiares suyos.

Información preliminar señala que el mando policiaco fue interceptado por sujetos armados que viajaban en una motocicleta, quienes se emparejaron con su unidad y abrieron fuego en repetidas ocasiones. El ataque provocó que Francisco Javier 'N' perdiera la vida dentro del vehículo y se impactara; en tanto, los sicarios responsables huyeron hacia una dirección desconocida.

Tras el reporte al Servicio de Emergencias, policías estatales acordonaron la zona, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) arribó al lugar para realizar las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Avanzan investigaciones sobre el homicidio del policía en Cuautitlán Izcalli

De manera extraoficial, ha trascendido que el homicidio podría estar relacionado con un hecho violento previo, ocurrido en agosto de 2024, cuando el hijo del elemento policial fue asesinado en un bazar de Tepotzotlán. No obstante, hasta el momento las autoridades no han confirmado esta versión, y será la FGJEM la encargada de determinar el móvil del ataque.

Tras conocerse el deceso, compañeros del mando policiaco manifestaron su exigencia de justicia, al tiempo que solicitaron el esclarecimiento del crimen y la localización de los responsables.

