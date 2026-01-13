Golpe al Tren de Aragua: Detienen a seis por extorsión y trata en CDMX; así lo informó Harfuch

Ciudad de México.- Un nuevo golpe contra el crimen organizado en la Ciudad de México (CDMX) se confirmó este martes 13 de enero de 2026: A tempranas horas, se reportó que autoridades federales y capitalinas lograron la detención de seis presuntos integrantes del grupo criminal Tren de Aragua, organización de origen venezolano relacionada con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, mediante sus redes sociales oficiales informó que las capturas fueron resultado de trabajos de inteligencia e investigación, con el objetivo de debilitar las estructuras operativas y financieras de este grupo delictivo que mantiene presencia en territorio nacional.

Omar García Herfuch confirma golpe al Tren de Aragua. Foto: Twitter

Destacó que estas acciones fueron posibles gracias a la coordinación entre distintas instituciones de seguridad, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Cateos en Venustiano Carranza e Iztapalapa

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las detenciones se concretaron tras la ejecución de cateos simultáneos en las alcaldías Venustiano Carranza e Iztapalapa, donde se logró identificar a personas vinculadas directamente con las actividades ilícitas del Tren de Aragua.

En la colonia Valle Gómez, en Venustiano Carranza, fue detenida Lesli Valeri 'N', señalada como presunta responsable del cobro por explotación sexual, distribución de narcóticos y control de mujeres, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local. En el inmueble se aseguraron dosis de metanfetamina, marihuana, teléfonos celulares, un arma de fuego, dinero en efectivo, equipos de cómputo y documentación relacionada con el cobro de piso en distintas zonas de la capital.

#Seguridad | Les dieron 6 BALAZOS: Ataque armado en Xochimilco deja un hombre muerto y una mujer herida uD83DuDEA8https://t.co/OF6lmMj5it — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 13, 2026

En un segundo operativo, realizado en la alcaldía Iztapalapa, fue capturado Bryan 'N', identificado como presunto operador financiero de la célula criminal. Según las autoridades, su función principal consistía en facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y alojamiento de integrantes del grupo. Además, se informó que Bryan 'N' cuenta con una orden de aprehensión vigente por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada-

García Harfuch subrayó que la detención de estos seis presuntos generadores de violencia representa un avance relevante en el combate contra redes criminales transnacionales, particularmente aquellas dedicadas a delitos que atentan contra la integridad de las personas, como la trata y la extorsión.

Fuente: Tribuna del Yaqui