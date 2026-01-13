Iban por otra persona: Joven queda herido durante agresión armada al surponiente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Un joven de 21 años de edad, identificado como Paúl Ernesto 'N.', resultó lesionado por proyectil de arma de fuego en el exterior de un domicilio de la colonia Chulavista, ubicada en el sector surponiente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Trascendió de forma preliminar que el afectado es una víctima colateral de esta agresión armada que se registró en las inmediaciones de un plantel educativo, pues se presume que el objetivo era otra persona.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 11:20 horas, cuando las líneas de emergencias del 911 recibieron el reporte sobre una civil herido por impactos de bala sobre la calle Rubén Martí, en esquina de Sindicalismo, a espaldas del plantel educativo Conalep III. Trascendió que el masculino presentaba un impacto de bala en la zona pélvica, por lo que tuvo que ser trasladado a un nosocomio cercano.

Trascendió, que presuntamente Paúl Ernesto colabora en el área de aseo y limpia del Ayuntamiento de Culiacán, pero dicha información no ha sido confirmada por las autoridades. También se dijo, que Paúl Ernesto habría resultado herido de manera colateral, pero dicha información solamente fue comentada por presuntos testigos en el lugar de los hechos", explicó el portal de noticias Los Noticieristas..

uD83DuDEA8uD83DuDE94 Un joven de 21 años de edad resultó lesionado por disparos de arma de fuego en el sector Chulavista de #Culiacán pic.twitter.com/ENbAlmWuM9 — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 13, 2026

Luego de ser alertados a través de la radiofrecuencia, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal de Culiacán se movilizaron a la ubicación, en donde constataron la presencia de un hombre lesionado por proyectil de arma de fuego, por lo que solicitaron apoyo a paramédicos de Cruz Roja Mexicana. Minutos más tarde, los paramédicos le brindaron atención prehospitalaria al joven y posteriormente realizaron su traslado a un hospital de la capital sinaloense, en donde recibe atención médica, aunque se desconoce su estado de salud actual.

La escena del crimen quedó acordonada y resguardada con cinta de precaución amarilla, mientras que los uniformados se encargaron de hacer un cerco de seguridad en las calles aledañas. Por su parte, el personal pericial y de investigación, adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, llevó a cabo las diligencias correspondientes en el área para esclarecer los hechos e identificar a los posibles responsables del violento hecho, de quienes aún no se tienen datos.

Fuente: Tribuna del Yaqui