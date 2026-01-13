Incendio en vivienda de Torreón cobra la vida de adulto mayor; lo hallaron quemado en su cama

Torreón, Coahuila.- La noche del lunes 12 de enero de 2026, un hombre de la tercera edad perdió la vida como saldo de un incendio que se registró en una vivienda de la colonia Las Luisas, ubicada en la ciudad de Torreón, Coahuila. El hecho generó una movilización por parte de autoridades y personal de los cuerpos de auxilio, quienes controlaron el siniestro y confirmaron la presencia de un fallecido, quien fue identificado como Eduardo Rosales Gurrola, de 74 años de edad, con domicilio en el inmueble siniestrado.

De acuerdo con información proporcionada por El Siglo de Torreón, los hechos se reportaron a las 22:10 horas aproximadamente, cuando el sistema de emergencias del 911 recibió el reporte sobre un incendio en una casa habitación entre la avenida Artículo 123 y la calle Oaxaca, pertenecientes a la mencionada demarcación. Inmediatamente, integrantes del Cuerpo de Bomberos de Torreón acudieron al llamado para encargarse de la situación.

Durante las labores en el área, los socorristas procedieron a sofocar las llamas e ingresaron a una de las habitaciones de la residencia, donde fue localizado un hombre que presentaba severas quemaduras y se encontraba sobre una cama. Al valorar a la persona, los tragahumo constataron que ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos de la Policía Municipal procedieron a asegurar y resguardar el perímetro con cinta de precaución amarilla.

El Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó las diligencias correspondientes para el inicio de la carpeta de investigación. Una vez concluidas las pesquisas en el lugar, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley, con el fin de determinar con precisión la causa de la muerte. En tanto, las causas que originaron el incendio siguen siendo investigadas.

Accidente en carretera de Coahuila

En otro trágico suceso ocurrido la tarde del martes 6 de enero en el estado de Coahuila, un accidente automovilístico, tipo volcamiento, dejó como saldo a una mujer sin vida y otra más con lesiones de consideración sobre la carretera Saltillo–Torreón, más específicamente en el tramo Paila–La Cuchilla, más específicamente en el kilómetro 175. La hoy occisa fue identificada de manera oficial como Dora Escareño Soto. Cuerpos de emergencias y corporaciones de seguridad se presentaron en el sitio.

Fuente: Tribuna del Yaqui