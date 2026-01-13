Le dispararon, lo golpearon y le robaron: Caen dos policías por asesinato de hombre en Edomex

Toluca, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió un comunicado informando sobre un caso de abuso de autoridad y violencia que involucra a servidores públicos. La institución confirmó la captura y posterior vinculación a proceso de Berta 'N' e Ismael Jair 'N', quienes se desempeñaban como elementos activos de la Policía Municipal de Temoaya, señalados por su culpabilidad en el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos en cuestión ocurrieron el 17 de septiembre de 2025. cuando los imputados, haciendo uso de una patrulla de la corporación, interceptaron a la víctima y a dos acompañantes en las inmediaciones del kiosco de la colonia Solalpan, Primera Sección. Las indagatorias establecen que la víctima identificó al oficial Ismael Jair 'N' como una persona que previamente lo había agredido y despojado de sus pertenencias.

Por tal motivo, el afectado intentó alejarse del lugar para resguardar su integridad. Sin embargo, la persecución continuó hasta la calle 30 de enero, donde los servidores públicos presuntamente accionaron sus armas de cargo contra el civil. Pese a que la víctima ya se encontraba herida, los policías bajaron de la unidad no para brindar asistencia, sino para golpearlo, sustraer sus objetos personales y obligarlo a ocultarse en un terreno de cultivo (milpa).

Además, se reportó que la oficial Berta 'N' habría amenazado a un testigo que intentó auxiliar al herido. Lamentablemente, la víctima falleció en el lugar a consecuencia de las heridas por arma de fuego y la falta de auxilio oportuno por parte de las autoridades presentes. Tras tener conocimiento de lo sucedido, personal de la FGJEM realizó las diligencias correspondientes que culminaron con la aprehensión de los sospechosos.

Esto sucedió al exterior de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, situada en el kilómetro 13.5 de la carretera Toluca - Temoaya, en el ejido Dolores. Ambos detenidos fueron trasladados e ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de 'Santiaguito'. Durante la audiencia correspondiente, la autoridad judicial revisó los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público y determinó vincularlos a proceso.

Como medida cautelar, se estableció prisión preventiva justificada para ambos imputados, fijándose además un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui