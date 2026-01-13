Les dieron 6 BALAZOS: Ataque armado en Xochimilco deja un hombre muerto y una mujer herida

Ciudad de México.- Durante los primeros minutos de este martes 13 de enero de 2026, elementos de distintos órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo de seguridad en la alcaldía Xochimilco, luego de que se reportara un ataque armado contra los ocupantes de un vehículo. Este hecho violento concluyó con un hombre muerto y una mujer herida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron cerca de las 00:30 horas de este martes, tiempo local, sobre avenida Acueducto, en la colonia Ampliación Tepepan, donde un hombre y una mujer de identidades desconocidas se desplazaban a bordo de un automóvil blanco. En ese punto, fueron interceptados por un sujeto que viajaba en una motocicleta, quien presuntamente les disparó en al menos seis ocasiones, antes de huir del lugar.

El ataque armado ocurrió la madrugada de este martes. Foto: Twitter

Tras la agresión, el conductor perdió el control del vehículo y se impactó contra un objeto fijo, lo que agravó la escena. Vecinos que escucharon los balazos alertaron a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, motivo por el cual se activó un Código Rojo y se solicitó la presencia inmediata de corporaciones de seguridad y servicios médicos.

Al sitio arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Luego de revisar a las víctimas, los socorristas confirmaron el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien presentaba múltiples impactos de arma de fuego. En tanto, la mujer que lo acompañaba (de 60 años) resultó lesionada y fue trasladada a un hospital de la CDMX para recibir atención especializada.

La zona fue acordonada por policías capitalinos para preservar los indicios y permitir el trabajo de los peritos. Minutos más tarde, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) arribó al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar evidencia que permita esclarecer el ataque.

A la fecha de publicación de esta nota, no se reportan personas detenidas. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el móvil de la agresión y dar con el paradero del presunto responsable.

Fuente: Tribuna del Yaqui