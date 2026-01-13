Múltiples reportes de incendio mantienen en alerta a Hermosillo; una persona terminó en el hospital

Hermosillo, Sonora.- Durante la madrugada del pasado lunes 12 de enero de 2026 se registraron diversos incendios en la capital de Sonora, los cuales generaron pánico entre la población y provocaron una intensa movilización del Cuerpo de Bomberos de Hermosillo, dejando como saldo una persona lesionada y daños materiales; afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales.

De acuerdo con información extraoficial, el incidente que desató el caos se reportó alrededor de las 00:19 horas en una vivienda construida con cartón, ubicada al norte de Hermosillo, muy cerca del sector Fuente de Piedra. Al arribar al lugar, los tragahumos encontraron que ya no quedaba nada del cuarto afectado; además, es importante señalar que hasta el momento de la elaboración de esta nota no se ha localizado a los propietarios del inmueble.

Un poco más tarde, cerca de las 01:42 horas, según informó el jefe de turno, oficial Ixcoatl Villa, se recibió otro reporte, aunque en esta ocasión se trató de un domicilio localizado en las calles Eduardo W. Villa y L. Carrión. En el sitio había dos personas que lograron ponerse a salvo antes de que el fuego se propagara. Cabe destacar que el área afectada fue la sala, por lo que entre los bienes materiales dañados se encuentran sillones y una mesa.

No se reportan víctimas mortales

En este último caso se presume que el siniestro pudo haber sido ocasionado por una veladora, por lo que se aprovechó la situación para hacer un llamado a la ciudadanía a tomar todas las debidas precauciones, ya que no solo se pone en riesgo el patrimonio, sino también la vida. Asimismo, paramédicos de la Cruz Roja atendieron a un hombre que presentó inhalación de humo y se determinó que lo más adecuado era trasladarlo a un nosocomio para su valoración médica.

Por último, aproximadamente a las 03:40 horas, en un negocio ubicado sobre el bulevar García Morales y Real del Llano, se registró un hecho similar en el exterior del establecimiento. Debido a que el lugar se encontraba cerrado, se solicitó la intervención de la Comisión Federal de Electricidad, ya que el problema se localizó en los medidores y térmicos. A pesar del fuerte susto, no se reportaron personas afectadas. De igual manera, ya al amanecer, alrededor de las 04:00 horas, se registró un incendio más en la comisaría de San Pedro El Saucito; al igual que el primero, se trató de una pequeña vivienda construida con lámina, cartón y madera.

Fuente: Tribuna del Yaqui