No respetó el alto: Conductor provoca aparatoso accidente en la zona norte de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este martes 13 de enero de 2026 se registró un nuevo accidente de tránsito en la zona norte de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, luego de que dos vehículos particulares colisionaron sobre un conocido crucero. A pesar de lo aparatoso que resultó ser el percance vial, los informes extraoficiales refieren que se reportaron personas con lesiones leves y cuantiosos daños materiales en las unidades involucradas.

De acuerdo con información preliminar del incidente, los hechos se registraron poco antes de las 18:00 horas, cuando los vehículos se desplazaban en la intersección de las calles Tabasco y Tetabiate, a la altura de la colonia Quinta Diaz. Trascendió que el responsable fue el conductor de una camioneta Suburban, color blanco y modelo reciente, quien circulaba con dirección de oriente a poniente sobre la calle Tetabiate. Sin embargo, al llegar a la Tabasco, no hizo el alto correspondiente.

El vehículo continuó su pasó y le cortó circulación a los ocupantes de un vehículo pick up color gris, el cual transitaba de norte a sur con el paso preferente por la calle Tabasco. En el lugar se reportaron personas lesionadas, aunque se dijo que no requirieron ser trasladadas a un hospital de la región. Por su parte, elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar de los hechos para tomar conocimiento del caso, llevar a cabo el peritaje pertinente y el deslinde de responsabilidades.

Se registra accidente vial en el cruce de las calles Tetabiate y Tabasco.

Una vez concluidos los trabajos en el sitio, las unidades fueron remolcadas al corralón municipal, en lo que se llevan a cabo las respectivas diligencias. De forma constante, el Departamento de Tránsito Municipal, el cual está a cargo de Luis Rey Chávez Chávez, llama a la prudencia al momento de circular por las calles de la localidad. El mando policíaco ha reiterado la importancia de manejar con precaución, respetando los límites de velocidad y los señalamientos de tránsito.

Cabe recordar que apenas el pasado una vagoneta Nissan Kicks, color blanca y modelo reciente, y un vehículo Nissan March, del mismo color, también protagonizaron un accidente vial en la intersección de las calles Tabasco y Tetabiate. En aquel momento, las autoridades también descartaron la presencia de personas lesionadas, únicamente daños materiales de consideración, principalmente en el Nissan March, propiedad de una empresa dedicada a la comercialización de combustibles.

