Persecución a balazos acaba con un hombre sin vida y una mujer herida en el norte de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Una violenta persecución dejó como saldo un hombre sin vida, una mujer herida por proyectil de arma de fuego, dos vehículos asegurados y una patrulla del Ejército Mexicano con daños provocados por artefactos 'ponchallantas' en calles de la colonia Tierra Blanca, la cual se ubica en el sector norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Trascendió que la fémina es, al parecer, un daño colateral y el hoy occiso aún no ha sido identificado oficialmente.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas, cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego en el mencionado asentamiento humano, más específicamente sobre la avenida Álvaro Obregón. En el sitio se localizó un vehículo Mazda de color blanco, mismo que presentaba impactos de bala en su carrocería y en su interior se encontró a una persona sin vida.

Las autoridades no han brindado información oficial al respecto de las víctimas, pero se conoce que el hombre que perdió la vida estaba al interior de un vehículo Mazda color blanco, mientras que la femenina fue trasladada a un hospital de la ciudad, pero se desconoce si viajaba con el hombre en el vehículo o resultó herida colateral", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

En el lugar también se localizó una patrulla del Ejército Mexicano color arena con daños en uno de sus neumáticos por 'ponchallantas'. Se informó que todo comenzó cuando sujetos armados atacaron a balazos a los tripulantes del automóvil anteriormente descrito. Luego de ser alertados a través de la radiofrecuencia, elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano arribaron al sitio, delimitando el perímetro cinco calles a la redonda.

La zona quedó acordonada con cinta de precaución, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de los trabajos de campo, así como de las primeras indagatorias sobre este violento hecho. Una vez culminadas en el área, el cuerpo de la persona fallecida fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y quedará a la espera de ser identificado legalmente.

