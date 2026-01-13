Pipa sufre volcadura y derrama casi 15 mil litros de diésel en carretera Valladolid - Cancún

Valladolid, Yucatán.- La mañana de este martes 13 de enero, se registró una importante movilización de cuerpos de emergencia y seguridad en la carretera federal libre Valladolid - Cancún, a la altura del kilómetro 180. El motivo del operativo fue la volcadura de una pipa de doble remolque que transportaba una carga aproximada de 15 mil litros de diésel, situación que activó los protocolos de protección civil para el manejo de materiales peligrosos en esta vía clave para la región.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, el chofer perdió el control de la unidad perdió por motivos que no han sido revelado, lo que provocó que terminara sobre costado sobre la carpeta asfáltica. El accidente provocó el derrame de una parte del combustible transportado, generando una situación de riesgo que fue notificada prontamente por automovilistas que transitaban por la zona, quienes alertaron a las autoridades mediante los números de emergencia.

En respuesta al llamado, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) y el Departamento de Bomberos, se presentaron en el sitio para asegurar el perímetro. Las maniobras se centraron prioritariamente en la contención del derrame de hidrocarburo para evitar una afectación ambiental mayor o riesgos de incendio, así como en la limpieza de la superficie para garantizar la seguridad de los usuarios.

Debido a la naturaleza de los trabajos de limpieza y al retiro de la pesada unidad siniestrada, la circulación vehicular se vio directamente afectada, registrándose tránsito lento y congestión en el tramo que conecta el oriente del estado de Yucatán con la zona norte de Quintana Roo. Las autoridades implementaron un operativo de abanderamiento para guiar a los conductores, exhortándoles a disminuir la velocidad y mantener la calma ante los retrasos logísticos.

#Aviso



Continúan las maniobras para retirar una pipa que volcó en el Km 180+000 de la carretera federal Valladolid-Cancún, la cual transportaba diésel.

Se solicita a los conductores que extremen precauciones y atiendan las indicaciones de las autoridades. (1/2) pic.twitter.com/SqZu6JGN70 — Protección Civil Yucatán (@procivy) January 13, 2026

Afortunadamente, el saldo del percance se mantiene blanco en cuanto a integridad humana, ya que no se reportaron personas lesionadas, limitándose las consecuencias a daños materiales y afectaciones viales. La Secretaría de Seguridad Pública emitió una alerta de tránsito confirmando los hechos y reiterando la recomendación de extremar precauciones al circular por este sector mientras concluyen las labores de restablecimiento total de la vía.

Fuente: Tribuna del Yaqui