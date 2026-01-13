Procesan a cuatro presuntos integrantes del CJNG tras enfrentamiento armado en Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- Las autoridades de Guanajuato confirmaron la situación jurídica de cuatro personas detenidas tras un operativo realizado a finales del año pasado. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó, a través de sus redes sociales, este 13 de enero, que se obtuvo la vinculación a proceso penal en contra de tres hombres y una mujer, identificados como miembros de una supuesta célula criminal que operaba en la región.

De acuerdo con el reporte, las acciones se realizaron el pasado 30 de diciembre en el municipio de Irapuato. Agentes de investigación acudieron a un inmueble para dar cumplimiento a una orden de cateo. Al arribar al sitio, los efectivos fueron recibidos con disparos de arma de fuego provenientes del interior del domicilio. La FGE detalló que el personal de seguridad logró contener la agresión aplicando los protocolos correspondientes.

Esto permitió neutralizar la amenaza sin que se registraran pérdidas humanas. El objetivo principal de la operación, según el comunicado, fue "retirar de las calles a personas presuntamente vinculadas con delitos de alto impacto" y desarticular la estructura operativa del grupo en la zona. Tras el aseguramiento del perímetro y la detención de los sospechosos, se procedió a la revisión del inmueble, donde se incautaron diversos indicios delictivos.

Entre lo decomisado se encuentran armas de fuego de alto poder, diversas cantidades de droga y dinero en efectivo, elementos que fueron integrados a la carpeta de investigación correspondiente. Aunque el comunicado oficial de la Fiscalía se centró en los hechos y el proceso legal, reportes de la prensa nacional han señalado que los imputados podrían pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los detenidos fueron identificados como Carlos Ignacio 'N', María de los Ángeles 'N', Leonardo 'N' y Fernando 'N'. Sobre este último, Fernando 'N', recae la presunta responsabilidad de liderar la célula delictiva. Las investigaciones apuntan a que fue él quien utilizó un arma de alto calibre para atacar a los agentes durante la diligencia judicial. Finalmente, la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para iniciar el juicio.

uD83DuDD34 RESULTADOS QUE PROTEGEN A LAS FAMILIAS DE IRAPUATO



La #FiscalíaGuanajuato desarticuló una célula criminal y capturó a un generador de violencia tras un ataque armado contra personal ministerial durante el cumplimiento de una orden judicial.



Gracias al trabajo de… pic.twitter.com/qyO5Dz3oqt — Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) January 13, 2026

Asimismo, dictó auto de vinculación a proceso en contra de los cuatro implicados por su presunta participación en el ataque armado y otros delitos conexos. Como medida cautelar, todos permanecerán bajo prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria y se define su sentencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui