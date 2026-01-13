Procesan a sujeto que mató a su pareja en Puerto Peñasco; la enterró en el patio de su casa

Puerto Peñasco, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre el proceso penal que se sigue en contra de Ezequiel 'N', de 49 años, quien fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio y violación a las leyes de inhumación y exhumación. La resolución judicial se dio tras la ejecución de una orden de aprehensión efectuada en su contra en Puerto Peñasco.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó ante el juez de control una serie de pruebas, tales como testimonios recabados y evidencia científica procesada por los servicios periciales. Estos elementos fueron suficientes para acreditar la probable participación del imputado en los hechos delictivos. Como resultado de la valoración de las pruebas, la autoridad judicial determinó imponer prisión preventiva justificada contra el acusado.

Asimismo, se estableció un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual ambas partes podrán aportar mayores elementos al caso. De acuerdo con la carpeta de investigación, los sucesos tuvieron lugar entre la noche del 15 y la mañana del 16 de diciembre de 2025, en una vivienda ubicada en la colonia Nuevo Peñasco. Tras una fuerte discusión, Ezequiel 'N' habría agredido a su pareja sentimental.

La mujer sufrió un traumatismo craneoencefálico severo que le causó la muerte en el mismo lugar. Posteriormente, se presume que el imputado cavó una fosa clandestina y enterró el cuerpo en la parte trasera del inmueble para intentar ocultar el delito. Fue hasta el pasado domingo 4 de enero, que las autoridades realizaron un cateo al domicilio, encontrado los restos de la víctima. Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron la captura del señalado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reitera su compromiso absoluto con la investigación y sanción de los delitos de violencia contra las mujeres, actuando con firmeza y apego a la ley para garantizar justicia a las víctimas y a sus familias", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora