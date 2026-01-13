Robó dos barras de pan, amenazó a empleados y huyó: Así detuvieron a Joel Adrián en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Un hombre que más tarde fue identificado como Joel Adrián 'N', de 27 años de edad, terminó detenido por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo luego de huir con dos barras de pan. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron el pasado lunes 12 de enero de 2026, alrededor de las 19:00 horas, en un negocio ubicado en el cruce de las calles Arturo Haro y Capomo, en la colonia Arboledas.

Aparentemente, todo inició cuando este sujeto antes descrito fue atendido por una mujer de 25 años de edad, mientras él cubría su rostro con un cubrebocas. Una vez que tomó los artículos que pretendía llevar, la dependiente los registró y, en ese momento, el hombre le entregó una nota en la que solicitaba dinero; sin embargo, la empleada le respondió que no podía darle efectivo.

Ante la negativa de la cajera, la primera reacción del presunto ladrón fue pedirle que se mantuviera tranquila y no dijera nada; no obstante, ella optó por solicitar apoyo al gerente del establecimiento. Al percatarse de la acción de la trabajadora, el individuo huyó con los productos a bordo de un vehículo sedán, marca Honda, color negro, con rumbo al bulevar Capomo. No obstante, no logró escapar, ya que fue localizado poco después en el cruce de las calles Miguel Cordero y Flamencos.

El hombre fue detenido

En realidad, la detención fue realizada por oficiales de la Policía Preventiva, quienes lo interceptaron justamente en dicho crucero. Cabe destacar que, además de recuperar lo hurtado, los agentes aseguraron un cuchillo de aproximadamente 27 centímetros de longitud. Asimismo, Joel Adrián fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de definir su situación legal.

En un hecho similar, el sábado 10 de enero de 2026, Luis Ángel 'N', también de 27 años, fue aprehendido por la Policía Municipal luego de amenazar a un guardia de seguridad en un supermercado de la colonia 5 de Mayo. El sujeto salió del establecimiento sin pagar cuatro desodorantes, con un valor de 384 pesos, y además se atrevió a intimidar al personal de seguridad con una jeringa. El hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

