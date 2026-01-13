Segundo ATAQUE nocturno en Hermosillo: Balacera dentro de vivienda deja una víctima

Hermosillo, Sonora.- La noche de este lunes 12 de enero de 2026, elementos de distintos órdenes del Gobierno de Sonora, así como oficiales del Ejército mexicano desplegaron un impresionante operativo de seguridad en el sector norte de Hermosillo, luego de que se alertara sobre detonaciones de arma de fuego en una zona habitacional. Este hecho dejó una víctima herida, la cual fue llevada a un nosocomio.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de este lunes, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Monte del Ajusco y Unidad, en la colonia Solidaridad al norte de la capital sonorense. En el sitio, las autoridades localizaron a un hombre con heridas producidas por proyectil de arma de fuego, por lo que fue atendido de inmediato por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Autoridades se movilizaron por esta balacera en Hermosillo.

Debido a la severidad de sus heridas, este fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. Testimonios recabados en el lugar señalaron que varios individuos, hasta ahora no identificados, arribaron a bordo de un vehículo color negro, desde el cual realizaron diversas detonaciones directamente contra la fachada del domicilio, para posteriormente retirarse a toda velocidad con rumbo desconocido. Esta versión es considerada por las autoridades como parte de las líneas iniciales de investigación.

Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, así como oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acordonaron el área como primeros respondientes, mientras se realizaban recorridos de vigilancia en calles aledañas para tratar de ubicar a los presuntos responsables. No obstante, hasta ahora los resultados han sido negativos. La escena fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes recaudaron evidencias para integrarlas a una nueva carpeta de investigación.

Es importante señalar que, horas antes de este ataque, se reportó una balacera en la colonia Pueblo Escondido, donde un presunto generador de violencia fue baleado. TRIBUNA comparte más información sobre el crimen aquí. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, mientras continúan los operativos de vigilancia en el sector norte de Hermosillo.

