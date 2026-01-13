Sicarios intentan asesinar a presunto generador de VIOLENCIA en Hermosillo, Sonora: Esto se sabe

Hermosillo, Sonora.- La violencia sigue al alza en la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora. La noche de este lunes 12 de enero de 2026, se activó el Código Rojo en inmediaciones de la colonia Pueblo Escondido, luego de que se reportara un nuevo ataque armado al interior de una vivienda. Este nuevo crimen dejó una víctima herida, la cual presuntamente sería un generador de violencia de la región.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, lunes 12 de enero de 2026, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, al interior de una casa ubicada en la calle Adivino, en la colonia ya mencionada, en el sector norte de Hermosillo. Se detalló que, hasta esa vivienda, llegaron un grupo de hombres armados, quienes sin mediar palabra alguna con los presentes, comenzaron a disparar en repetidas ocasiones.

Se desconoce la identidad de la víctima.

Luego de perpetrar el ataque, los presuntos sicarios huyeron hacia una dirección desconocida. A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes resguardaron el perímetro. También se hicieron presentes paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

En el sitio los socorristas revisaron a un hombre lesionado, el cual sería un presunto vendedor de narcóticos de la región. El masculino, de identidad desconocida, fue trasladado a un nosocomio debido a que presentaba varias heridas producidas por proyectil de arma de fuego. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce cuál es su estado de salud, así como el móvil de esta nueva agresión.

La escena del crimen quedó acordonada por agentes de la policía, y más tarde fue entregada a elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes se encargaron de recaudar la evidencia balística para integrarla a una nueva carpeta de investigación. Aunque se desplegó un operativo en la zona, no se pudo localizar a los responsables. Las pesquisas continúan.

