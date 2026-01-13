Sólo tenía 20 años: Motosicarios ejecutan a balazos a joven comerciante en calles de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- La mañana de este martes 13 de enero de 2026 se registró un ataque armado en la colonia Reforma, ubicada en el sector oriente de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el cual dejó como saldo a un hombre sin vida mientras se encontraba en plena vía pública. Luego de escuchar las detonaciones de arma de fuego, vecinos del lugar pidieron auxilio mediante las líneas de emergencias, por lo que se movilizaron las corporaciones policiacas y los servicios médicos.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 11:30 horas, en el cruce de las calles Camino Real y Ejidatarios, justo frente a las instalaciones del DIF municipal. Testigos oculares señalaron que los presuntos responsables se movilizaban a bordo de una motocicleta, desde donde dispararon en contra de un joven masculino, quien presuntamente es un conocido comerciante de la zona.

Una vez logrado su cometido, los agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Paramédicos se presentaron en el lugar y le brindaron la atención correspondiente a la víctima, pero minutos más tarde confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Agentes de la Policía de Monterrey y Fuerza Civil acordonaron y resguardaron el área, mientras que personal pericial y policías investigadores se encargaron de las diligencias correspondientes en la escena del crimen.

#ULTIMAHORA

En plena vía pública y bajo la luz del día, un joven perdió la vida luego de haber sido atacado a balazos por hombres a bordo de una motocicleta en la colonia Reforma en el municipio de #Monterrey #NuevoLeón pic.twitter.com/LrVjgX4XmG — Citlali Oviedo (@CitlaliOviedo27) January 13, 2026

De forma extraoficial trascendió que el hoy occiso es un joven de 20 años de edad, quien era popular en el sector por dedicarse al comercio de avena. Aunque el hombre ya fue plenamente identificado, las autoridades no dieron a conocer de manera oficial su identidad. Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque, por lo que las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) continuarán con las investigaciones de este violento hecho, mientras que el cadáver fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y posteriormente será entregado a sus familiares. Se espera que las autoridades compartan más datos sobre el caso en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui