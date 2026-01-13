Tras HORAS DE AGONÍA, 'El Oaxaco', BALEADO en Urbi Villas del Rey de Ciudad Obregón, pierde la vida

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de permanecer varias horas en agonía y luchar por su vida, un hombre identificado como 'El Oaxaco', que fue atacado ayer lunes 12 de enero de 2026 en la colonia Urbi Villas del Rey, en el sector poniente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, dejó de existir durante las primeras horas de este martes 13 de enero.

De acuerdo con información dada a conocer, el sujeto que perdió la vida fue identificado como Juan Diego H. S., de 45 años de edad, quien dejó de existir alrededor de las 06:00 horas de este martes, a consecuencia de las múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego que sufrió durante la agresión.

De acuerdo con la información recabada, el ataque armado se registró aproximadamente a las 10:20 horas del lunes, cuando la víctima se encontraba en el cruce de la calle Nueva España y el bulevar Antonio Caso, al poniente de Ciudad Obregón. En ese punto, fue sorprendido por al menos dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta, quienes sin mediar palabra le dispararon en repetidas ocasiones para después huir del lugar con rumbo desconocido.

El sujeto identificado como 'El Oaxaco' perdió la vida tras haber sido baleado en la colonia Urbi Villas del Rey

Pese a la gravedad de las lesiones, el hombre logró incorporarse y correr varios metros en busca de ayuda, hasta encontrarse con una unidad de la Policía Municipal de Cajeme, a cuyos elementos pidió auxilio. De inmediato, los agentes activaron los protocolos de emergencia y solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Obregón en el sitio. Socorristas acudieron al llamado y, tras brindarle los primeros auxilios, determinaron que presentaba heridas de consideración, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital, donde quedó internado bajo atención médica especializada.

Pese a los esfuerzos del personal médico y a las intervenciones realizadas, las lesiones resultaron fatales. Luego de permanecer varias horas en agonía, su estado de salud se agravó y finalmente se confirmó su deceso durante la madrugada de este martes. Tras el fallecimiento, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) fue notificado para llevar a cabo las diligencias correspondientes, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Hasta el momento de la publicación de esta nota no se han dado a conocer personas detenidas por los hechos, por lo que se sabe que las investigaciones continúan.

#Seguridad | Asesinan a menor en la colonia Sonora en Ciudad Obregón; es identificado, tenía sólo 16 años uD83DuDC66uD83CuDFFBuD83DuDD2B??https://t.co/kUobhujg4P — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui