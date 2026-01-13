VIDEO: Marchan en Ciudad Obregón para exigir la localización de Nancy Jasmín y Jorge Alberto

Ciudad Obregón, Sonora.- Un contingente conformado por familiares, amigos y ciudadanos recorrió las calles de Ciudad Obregón para manifestarse y exigir a las autoridades resultados en la búsqueda de dos personas reportadas como desaparecidas en fechas recientes, Nancy Jasmín Gil López y Jorge Alberto Rodríguez Quintero. La movilización inició en el danzante yaqui localizado al norte de la ciudad.

Y terminó frente a las instalaciones del Centro Integral de Procuración de Justicia, ubicado en las calles Jalisco y Yaqui, donde los manifestantes se congregaron portando pancartas, cartulinas y fotografías de las víctimas, solicitando celeridad en las carpetas de investigación para dar con el paradero de ambos jóvenes. La protesta responde a dos hechos ocurridos de manera consecutiva en la zona sureste de Ciudad Obregón.

El primer caso corresponde a Nancy Jasmín Gil López, de 28 años de edad, quien desapareció el pasado 10 de enero. Según los reportes y testimonios, los hechos ocurrieron poco después de las 13:00 horas sobre la Carretera Federal México 15, y la calle 300, por fuera del fraccionamiento Las Misiones. Se informó que sujetos desconocidos interceptaron a la joven, obligándola a subir a otro vehículo y dejando abandonada la camioneta Chevrolet Equinox, color guinda, en la que ella viajaba.

Cabe señalar que este caso ya había generado movilizaciones previas. Días atrás, la circulación sobre la calle Jalisco se vio interrumpida por una manifestación protagonizada por allegados a Nancy Jasmín, quienes bajo la consigna "viva se la llevaron, viva la queremos", bloquearon el paso vehicular frente al recinto de justicia para visibilizar su exigencia.

A esta demanda se sumó el caso de Jorge Alberto Rodríguez Quintero, cuya desaparición tuvo lugar tan solo un día después, el 11 de enero. De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) por su madre, la señora Irma Quintero, Jorge Alberto fue privado de su libertad en el fraccionamiento Las Misiones, frente a su hijo de 2 años, quien se encontraba en el parque donde se encuentran la letras "Yo Amo México".

En ese lugar, sujetos armados que se llegaron en al menos dos vehículos se lo llevaron con rumbo desconocido. La señora Quintero acudió a las oficinas de la Fiscalía de Sonora este lunes 12 de enero para interponer la denuncia correspondiente.

Los manifestantes marcharon con pancartas y cartulinas

Fuente: Tribuna del Yaqui