VIDEO: Policía se enfrenta y somete a sujeto violento en la Línea 2 del metro en CDMX; ya se investiga

Ciudad de México.- Tras la difusión de imágenes que muestran una pelea a puño limpio en plena vía pública, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que su área de asuntos internos ya investiga el proceder de un policía de tránsito de la Ciudad de México captado en video. El altercado ocurrió la tarde del lunes 12 de enero de 2026 en las inmediaciones de la Línea 2 del Metro, sobre la calzada San Antonio Abad, donde un oficial y un hombre en situación de calle se enfrascaron en una riña.

La dependencia precisó que la unidad de tránsito acudió al llamado de auxilio de peatones, quienes reportaron a un sujeto agresivo que insultaba a las mujeres y alteraba el orden público. Al arribar al sitio, el policía se aproximó al hombre y le pidió que abandonara el lugar; durante el intercambio de palabras, el oficial se percató de que el sujeto se encontraba en presunto estado de ebriedad.

VIDEO: Policía se enfrenta y somete a sujeto violento en la Línea 2 del metro en CDMX

Sin embargo, el individuo hizo caso omiso y arremetió físicamente contra el agente, quien, de acuerdo con la tarjeta informativa, al insistirle que se retirara, el individuo se tornó agresivo y lanzó varios golpes, los cuales, según la autoridad, fueron repelidos por el policía.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa al oficial enfrentándose a puño limpio con el hombre; lo derribó y comenzó a patearlo mientras se encontraba en el suelo. Después, el sujeto vuelve a ponerse de pie y da continuación a la pelea; el uniformado logra someterlo nuevamente, esquiva golpes y ambos terminan en el piso. Segundos después, llegaron más policías a tratar de tranquilizar la riña, logrando contener al sujeto, mismo que intentó huir antes de ser asegurado.

Tras la difusión del video, la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de los hechos y ya integra la carpeta de investigación correspondiente. La SSC informó que el policía involucrado fue identificado y deberá rendir su declaración, a fin de determinar si su actuación se ajustó a los protocolos de uso de la fuerza.

Fuente: Tribuna del Yaqui