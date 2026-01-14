Abandonan cadáver encobijado en camino urbano de Puebla; presentaba múltiples golpes

Puebla, Puebla.- Durante la madrugada de este miércoles 14 de enero de 2026 se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida, envuelto en cobijas y abandonado en un camino urbano de la capital del estado. Los hechos ocurrieron con mayor precisión en la colonia La Joya, cerca del Camino al Batán, con dirección a la colonia Campestre del Valle, lugar donde vecinos se percataron de la presencia de un bulto con forma humana.

De acuerdo con información de Milenio, tras recibirse el reporte al número de emergencias 911, autoridades se movilizaron de manera inmediata al sitio, arribando agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que la persona presentaba múltiples golpes en distintas partes del cuerpo y que, además, ya no contaba con signos vitales.

Cabe precisar que el área fue acordonada por elementos policiacos y posteriormente arribaron peritos y personal forense de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar con las diligencias correspondientes. En lo que respecta al occiso, fue trasladado a un anfiteatro, donde se espera que más adelante pueda ser identificado. Por lo pronto, las investigaciones ya se encuentran en curso para esclarecer el móvil de este homicidio.

Las autoridades siguen investigando

Cabe mencionar que durante la madrugada del pasado domingo también se registró una intensa movilización de cuerpos de seguridad en el municipio de Zaragoza, luego de que fuera localizado un cadáver sobre la calle 9 Sur, en inmediaciones de la colonia Zaragoza. En ese punto, vecinos del sector señalaron que escucharon fuertes gritos y, al asomarse, observaron a una persona tirada en plena vía pública.

Minutos después acudieron autoridades municipales, quienes de inmediato procedieron a acordonar el área, a fin de que personal de la Policía Ministerial, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, realizara el levantamiento del cuerpo. La violencia en Puebla continúa en aumento, con constantes reportes de personas lesionadas por arma de fuego, homicidios y asaltos en los que resultan víctimas con heridas de consideración.

Fuente: Tribuna del Yaqui