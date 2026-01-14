Accidente en el Centro de Hermosillo: unidad del Ejército y camioneta chocan; hay seis heridos

Hermosillo, Sonora.– Durante la madrugada de este miércoles 14 de enero de 2026, alrededor de las 03:00 horas, se reportó un impactante accidente en el cruce de las calles Reforma y Luis Encinas, en la colonia San Benito, ubicada en la zona Centro de la ciudad de Hermosillo, Sonora. En este percance, en el que se vieron involucradas una patrulla del Ejército Mexicano y una camioneta tipo vagoneta, resultaron lesionadas seis personas.

De acuerdo con información extraoficial, al sitio acudió de manera inmediata una unidad de la Cruz Roja, cuyo personal brindó atención prehospitalaria a los heridos. Una vez que fueron estabilizados, cada uno de los involucrados fue trasladado a distintos hospitales de la zona para recibir atención médica especializada. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce el estado de salud de los afectados.

Cabe señalar que hasta ahora no se ha determinado la causa exacta que provocó el choque. En nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier pronunciamiento por parte de las autoridades competentes; mientras tanto, se hace un llamado a conducir con extrema precaución, especialmente durante horarios de baja visibilidad, ya que este tipo de condiciones incrementa el riesgo de accidentes con consecuencias fatales.

No se reportan víctimas mortales

Elementos del Departamento de Tránsito Municipal se presentaron en el lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades, además de que ambas unidades involucradas quedaron a disposición de las autoridades. Es importante destacar que los accidentes viales continúan registrándose con frecuencia en la capital del estado, generalmente derivados de la imprudencia al volante, el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol.

#Seguridad | Lo arrestan por agredir a su pareja y a una menor en Gómez Palacio; les arrojó aceite caliente uD83DuDEA8uD83DuDE31https://t.co/iraFlNSBFw — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 14, 2026

Cabe recordar que el pasado 9 de enero de 2026, en TRIBUNA, te informamos sobre un motociclista que perdió la vida luego de impactarse contra dos vehículos en la parte superior del puente conocido como El Gallo. En ese hecho participaron elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Fuente: Tribuna del Yaqui