Alerta en Ciudad Obregón: Reporte de disparos desata movilización en la Urbi Villa del Real

Ciudad Obregón, Sonora.- Un despliegue de corporaciones de los tres niveles de Gobierno se registró en el sector poniente de Ciudad Obregón, luego de que vecinos del fraccionamiento Urbi Villa del Real alertaran a las autoridades sobre varios disparos de arma de fuego. El reporte generó la movilización de las fuerzas de seguridad hacia la calle De la Coruña, entre Castilla y bulevar Casa Blanca, para atender el llamado de emergencia.

Los hechos violentos ocurrieron poco después de las 19:00 horas, de este miércoles 14 de enero. Al arribar al sitio, los elementos de seguridad confirmaron que se trató de un ataque dirigido presuntamente contra una vivienda. Todo apunta a que no hubo personas lesionadas en el lugar, limitándose el saldo a daños materiales y la presencia de diversos casquillos percutidos que quedaron esparcidos sobre la vía pública.

Los responsables de la agresión lograron escapar del lugar con rumbo desconocido antes de la llegada de las patrullas. La escena del crimen fue asegurada y acordonada por efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las diligencias para integrar la carpeta de investigación.

Diversas autoridades se hicieron presentes en el sitio

Este suceso se suma a una jornada violenta registrada este mismo miércoles en Ciudad Obregón. Horas antes, alrededor de las 17:00 horas, se activó el Código Rojo en el sector nororiente debido a un asesinato consumado en el fraccionamiento Los Patios. De acuerdo con los informes policiales, un hombre que se desplazaba a bordo de una motocicleta de color rojo fue perseguido por sujetos armados sobre la calle Traspatio, entre Barda y Terrazas.

En ese primer suceso, la víctima fue alcanzada por los disparos y perdió la vida en el lugar de los hechos. Al igual que en la balacera nocturna, el homicidio provocó una intensa movilización de autoridades de los tres órdenes de Gobierno, quienes confirmaron el deceso y procedieron con los protocolos forenses. Ambos casos se encuentran actualmente bajo investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

