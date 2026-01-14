Ataque armado deja un guardia muerto y persona lesionada en un fraccionamiento de Puebla

San Martín Texmelucan, Puebla.- La noche del martes 13 de enero de 2026 se registró una agresión armada en el fraccionamiento Los Encinos, ubicado en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, la cual pertenece al municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. El violento hecho dejó como saldo a un guardia de seguridad sin vida y otra persona lesionada por proyectil de arma de fuego, por lo que se generó una intensa movilización policiaca en la zona.

De acuerdo con información proporcionada por El Sol de Puebla, vecinos de la zona se comunicaron a las líneas de emergencias del 911 y reportaron detonaciones de arma de fuego. A su sitio, las fuerzas del orden confirmaron el ataque armado; sin embargo, los responsables no pudieron ser detenidos, ya que se dieron a la fuga con rumbo desconocido. En el lugar se contó con la presencia de elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de Marina (Semar).

El perímetro quedó acordonado y resguardado para preservar la escena del crimen, además de apoyar en las labores de seguridad. Minutos más tarde, personal médico se presentó en el sitio y auxilió a la persona lesionada, a quien posteriormente trasladaron a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. No obstante, hasta el momento se desconoce el estado de salud de la víctima, cuya identidad por el momento se desconoce.

uD83DuDEA8|| Durante un ataque armado en el acceso al Fraccionamiento Los Encinos, en San Lucas Atoyatenco, Texmelucan, un hombre murió y otro resultó lesionado. La víctima, vigilante del fraccionamiento, habría sido atacada de manera directa. Los agresores huyeron con rumbo desconocido. pic.twitter.com/p4qzpWjqCp — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) January 14, 2026

Por su parte, peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla se encargaron de las diligencias correspondientes, el levantamiento del cuerpo e iniciar la carpeta de investigación con el fin de esclarecer los hechos y dar con los posibles responsables. De manera extraoficial se indicó que el hoy occiso se desempeñaba como guardia de seguridad en el mencionado fraccionamiento, pero está versión no ha sido confirmada oficialmente.

En otro hecho violento registrado la madrugada de este miércoles 14 de enero, un cuerpo sin vida, envuelto en cobijas y abandonado en un camino urbano de la capital poblana. El hallazgo se registró en la colonia La Joya, cerca del Camino al Batán, con dirección a la colonia Campestre del Valle, en donde vecinos reportaron la presencia de un bulto extraño. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron fe del hallazgo.

Fuente: Tribuna del Yaqui