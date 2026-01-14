BALACERA entre Pesqueira y San Miguel de Horcasitas: AMIC hiere y detiene a objetivo CRIMINAL en Sonora

Hermosillo, Sonora.– La mañana de este miércoles 14 de enero de 2026, un objetivo criminal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) resultó herido y fue detenido tras un enfrentamiento armado con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), durante un operativo realizado en la zona comprendida entre el municipio de San Miguel de Horcasitas y la comunidad de Pesqueira, al sur de Hermosillo.

Al respecto, ya se pronunció Carlos Alberto Flores, comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quien en un encuentro con diversos medios de comunicación locales informó que los agentes daban seguimiento a un presunto generador de violencia en la región, el cual contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con las declaraciones del funcionario, el hecho por el cual se le buscaba ocurrió a mediados del año pasado, cuando el sujeto, cuya identidad no ha sido revelada, presuntamente intentó privar de la vida a un vendedor de droga que operaba bajo sus órdenes, decisión que habría tomado debido a una deuda económica. No obstante, pese a resultar lesionada, la víctima logró sobrevivir al ataque.

Durante el operativo de este día, los agentes fueron agredidos con arma de fuego; sin embargo, lograron repeler la agresión y el presunto delincuente resultó herido en el intercambio. En cuanto al personal de las corporaciones de seguridad, hasta el momento de la elaboración de esta nota no se reportan elementos lesionados ni víctimas mortales. Asimismo, Flores detalló que, durante su huida, el individuo chocó la camioneta que conducía y que, tras su detención, se localizó en el interior del vehículo un fusil AR-15, una pistola calibre 9 milímetros, así como una considerable cantidad de droga destinada para su distribución al menudeo y dinero en efectivo, presuntamente producto de dichas actividades ilícitas.

Carlos Alberto Flores

Actualmente, el detenido se encuentra recibiendo atención médica en un hospital de Hermosillo, bajo custodia de elementos de seguridad, mientras personal de la AMIC y otras corporaciones policiacas realizan las revisiones correspondientes en el lugar donde ocurrió el enfrentamiento. Por su parte, el titular de la División Antidrogas de la Guardia Nacional no precisó el número de agentes que participaron en el operativo, limitándose a señalar que fueron los necesarios para lograr el éxito de la intervención.

Fuente: Tribuna del Yaqui