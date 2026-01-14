Buscan a ebrio sujeto que agredió a su hijo en Oaxaca; está grave tras botellazo en la cabeza

Santiago Niltepec, Oaxaca.- Autoridades ministeriales y de salud atienden el caso de un menor de 6 años de edad, identificado como Eduardo, quien se encuentra hospitalizado tras sufrir lesiones graves debido a un episodio de violencia intrafamiliar ocurrido el pasado sábado 10 de enero en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. De acuerdo con los reportes médicos y los testimonios recabados, el hecho violento tuvo lugar en un domicilio del municipio de Santiago Niltepec.

El menor fue ingresado de urgencia en una unidad médica de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, donde el personal de salud confirmó que el paciente presenta una fractura de cráneo y hemorragia cerebral. A pesar de la gravedad de las lesiones, familiares han informado que el niño se mantiene consciente, reconoce a su entorno y reacciona a estímulos, aunque su cuadro clínico requiere vigilancia intensiva.

Debido a la complejidad del traumatismo, se gestiona su traslado a un hospital de alta especialidad en la ciudad de Oaxaca para continuar con el tratamiento neuroquirúrgico necesario. Los hechos sucedieron durante la tarde del pasado sábado 10 de enero, cerca de las 18:56 horas (local), momento en que familiares del menor recibieron una llamada de alerta sobre la situación.

Según los testigos, el niño fue encontrado en brazos de su madre, quien se hallaba en estado de shock tras el suceso. Ante la urgencia y al confirmar que el menor presentaba signos vitales, la familia optó por realizar el traslado por sus propios medios para agilizar la atención médica, llegando al hospital de Juchitán cerca de las 21:00 horas.

El responsable está prófugo

El presunto responsable de las lesiones fue identificado como Eduardo Pérez López, padre del menor. La investigación apunta a que la agresión ocurrió en el contexto de una discusión entre los padres, presuntamente exacerbada por el consumo de alcohol por parte del agresor. Según la versión de los familiares, durante el altercado, el sujeto habría golpeado al niño utilizando una botella de vidrio.

uD83DuDEA8VIOLENCIA FAMILIAR



Lalito, un niño del municipio de Niltepec, Oaxaca, se debate entre la vida y la muerte luego de que fuera agredido brutalmente en la cabeza por su propio padre, identificado como Eduardo Pérez López.



uD83DuDCDD Carina García pic.twitter.com/t3c70MYbtX — Sofía García Guzmán (@SofiGarciaMX) January 13, 2026

Actualmente, Pérez López se encuentra en calidad de prófugo, sin embargo, la familia expresó su preocupación e inconformidad ante la respuesta de las autoridades locales. A pesar de haber interpuesto la denuncia correspondiente, los allegados al menor aseguran que no han recibido el respaldo suficiente por parte del cabildo municipal ni de los cuerpos policiales de Santiago Niltepec.

Denuncian, además, que el presunto agresor fue avistado transitando por las calles de la localidad posterior a los hechos, sin que se haya ejecutado su detención. Ante la falta de resultados por parte de las fuerzas de seguridad, la familia recurrió a la difusión de la fotografía del señalado a través de redes sociales, solicitando la colaboración de la ciudadanía para ubicar su paradero y exigir que el caso sea procesado conforme a derecho para esclarecer responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui