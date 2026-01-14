Cae presunto miembro de La Unión Tepito; secuestró a su víctima y pedía dinero por liberarla

Ciudad de México.- Como resultado de labores de patrullaje de seguridad y vigilancia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) concretaron la detención de un presunto integrante de La Unión Tepito, señalado de privar ilegalmente de la libertad a una persona y exigir una considerable cantidad de dinero a la familia afectada, a cambio de no hacerle daño a la víctima. Según el reporte oficial, el ahora detenido cuenta con un largo historial criminal.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades capitalinas, el detenido es vinculado a una una célula delictiva dedicada al secuestro, el homicidio, la extorsión, la venta de armas, el narcomenudeo y el cobro de piso a comerciantes en el Centro Histórico capitalino. Los oficiales de la SSC recibieron una denuncia ciudadana sobre una persona retenida contra su voluntad en el cruce de las calles San Marcos y Soledad, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

A su llegada, los oficiales se entrevistaron con el denunciante, quien señaló al sujeto, cuya identidad no ha sido revelada, como uno de sus captores. La persona afectada denunció que momentos antes lo tenían retenido y lo llevaron a diferentes tiendas para retirar el dinero que le exigían por dejarlo en libertad. Derivado de los señalamientos directos, los uniformados detuvieron al probable responsable, a quien le aseguraron una mochila tipo cangurera, un dispositivo telefónico y dinero en efectivo.

Una vez concretado el arresto, al hombre de 39 años de edad le leyeron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, instancia que se encargará de iniciar con respectiva la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica. En el cruce de información, la Secretaría de Seguridad Ciudadana constató que el detenido cuenta con ocho ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Dos ocasiones en 2008 por los delitos Abuso sexual y Robo agravado; en 2015, 2019 y 2021 por delitos contra la salud; en 2020 por extorsión; y dos veces en 2022 por robo en diferentes modalidades. Además, fuentes extraoficiales señalan que el individuo pertenece al grupo delictivo La Unión Tepito, dedicado a múltiples actividades ilícitas en la zona Centro de la Ciudad de México, en donde se realizó esta detención..

