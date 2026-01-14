Camión atropella a pareja de motociclistas en Guadalajara; una embarazada resulta lesionada

Guadalajara, Jalisco.- Este miércoles 14 de enero de 2026, una mujer embarazada resultó lesionada luego de un accidente de tránsito registrado en el primer cuadro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Los primeros reportes indican que la víctima viajaba a bordo de una motocicleta en compañía de su pareja sentimental, cuando presuntamente se pasaron la luz roja del semáforo y fueron impactados por un camión del transporte público.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Guadalajara, los hechos se registraron en el cruce de las calles Jesús González Ortega y Herrera y Cairo, punto en el que una unidad de la ruta 360 arrolló a la pareja que se movilizaba en el vehículo ligero. Trascendió que derivado el fuerte impacto, los ocupantes de la motocicleta salieron proyectados y arrastrados por al menos metros, hasta que el chofer del autobús consiguió detener su paso.

El operador de la unidad, identificado como Eduardo, permaneció en el lugar de los hechos y explicó a las autoridades que no tuvo oportunidad para evitar el choque. El incidente generó pánico entre los vecinos del sector, quienes al notar que la fémina se encontraba en estado de gestación, se comunicaron a las líneas de emergencias y solicitaron apoyo de corporaciones de seguridad, así como del personal de los cuerpos de auxilio.

Se pasó el alto y ahí sí ya no pude hacer nada; sí me quedé aquí porque yo no tuve la culpa y aun así, aquí me quedo, no pasa nada", mencionó el conductor del camión a un medio local, quien en todo momento colaboró con las autoridades.

Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado y le brindaron atención prehospitalaria a los afectados, confirmando que ambos presentaban lesiones de consideración. Iván Martínez, uno de los socorristas encargados, detalló que el masculino sufrió una fractura expuesta, en estado regular los dos. Los dos lesionados fueron estabilizados y posteriormente trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

Luego de su ingreso al nosocomio, el personal médico confirmó que el hombre se encuentra delicado, pero estable. Y en el caso de la mujer embarazada, los paramédicos extremaron precauciones debido a su condición. La fémina fue llevada a un centro médico para una revisión más profunda, en donde se valoró su estado de salud y la del bebé. Por su parte, elementos de la Policía Vial llevaron a cabo el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui