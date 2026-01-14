Capturan a 'El Ganso', presunto líder criminal y generador de violencia en Ciudad de México

Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México concretaron la detención de José Damián 'N', mejor conocido por el alias 'El Ganso', quien es señalado por las autoridades como el presunto cabecilla de una célula delictiva que opera en la zona oriente de la capital. La captura tuvo lugar en la alcaldía Iztacalco, resultado de los patrullajes de vigilancia y prevención que se mantienen activos en dicha demarcación.

Los hechos se registraron en la colonia Nueva Santa Anita. De acuerdo con el reporte, los agentes policiales circulaban por la avenida Presidente Plutarco Elías Calles y la calle Cuauhtémoc cuando notaron la presencia de un individuo con una actitud inusual. Los oficiales observaron que el sujeto manipulaba diversas bolsas de plástico pequeñas, cuyas características coincidían con las utilizadas habitualmente para la distribución y venta de narcóticos al menudeo.

Ante la sospecha de un delito, los uniformados se aproximaron para efectuar una revisión corporal. Durante la inspección, se le aseguró un arma de fuego corta abastecida con 10 cartuchos útiles. Asimismo, se incautaron 140 dosis de una sustancia con apariencia de cocaína, 45 envoltorios que contenían hierba verde y seca con características de la marihuana, una bolsa adicional con el mismo vegetal a granel, dinero en efectivo y dos dispositivos móviles.

Fuentes consultadas y datos corroborados indican que el detenido responde al nombre de José, de 31 años de edad. Las investigaciones apuntan a que este sujeto lidera la banda conocida como Los Gansos, un grupo delictivo vinculado no solo al narcomenudeo, sino también a la extorsión y cobro de piso a locatarios y comerciantes informales en Iztacalco. Es relevante destacar que el imputado cuenta con antecedentes penales.

La base de datos de la SSC revela que 'El Ganso' cuenta con una trayectoria de reincidencia, registrando cuatro ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Su primer ingreso data del año 2013 por el delito de homicidio en grado de tentativa; posteriormente, fue procesado en 2018 por robo agravado, en 2020 por delitos contra la salud y, más recientemente, en 2023 por delitos ambientales.

Tras su aseguramiento, José Damián 'N' fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de definir su situación jurídica y continuar con la integración de la carpeta de investigación para determinar si existen vínculos con otros hechos delictivos en la metrópoli.

