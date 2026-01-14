Capturan en Morelos a 'El Yanky', sobrino de exlíder de los Beltrán Leyva tras reporte de robo

Amacuzac, Morelos.- Autoridades del Estado de Morelos confirmaron la detención de tres individuos en el municipio de Amacuzac, resultado de una respuesta a un reporte por robo de vehículo. Entre los asegurados destaca un hombre identificado por los organismos de inteligencia como familiar directo de un antiguo líder de una célula de los Beltrán Leyva. La información fue dada este 14 de enero por Miguel Ángel Urrutia Lozano.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la entidad detalló que los hechos ocurrieron el pasado 29 de diciembre, cuando un civil alertó a las fuerzas de seguridad sobre la sustracción de su camioneta. En respuesta, se desplegó un operativo en la colonia Casahuatlán, acción que culminó con la localización de los presuntos responsables. Durante la intervención policial fueron detenidas tres personas.

Se trata de Juan Armando 'N', de 26 años de edad, alias de 'El Huevo'; Diego Orlando 'N', de 39 años, alias 'El Yanky'; y una mujer de 37 años cuya identidad no fue compartida. En el lugar de los hechos, los agentes aseguraron un arma de fuego corta, un cargador metálico abastecido con 14 cartuchos útiles, calibre de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y una segunda arma con cuatro cartuchos útiles.

Asimismo, se confiscaron dos vehículos, un Renault Megane color gris con matrícula del Estado de México y una camioneta Ford Lobo azul con placas de Morelos, la cual contaba con el reporte de robo activo que originó la movilización. De acuerdo con el informe de la SSPC, el detenido identificado como Diego Orlando 'N' cuenta con un perfil delictivo relevante en la región. Las autoridades lo señalan como sobrino de Benjamín 'N', alias 'Benjamón', quien fuera líder de Guerreros Unidos cuando esta facción operaba como una célula de los Beltrán Leyva en Morelos y Guerrero hacia el año 2014.

Las investigaciones actuales ubican a 'El Yanky' como un presunto líder delictivo especializado en el robo de vehículos, con una zona de operación que abarca el norte de Guerrero y diversos municipios de la zona sur y centro del Estado de Morelos. Además, los reportes de inteligencia indican que mantiene vínculos operativos con Onésimo 'N', alias 'El Necho', identificado como líder del Cártel de Tlacotepec, grupo también conocido como Los Tlacos.

El historial jurídico de Diego Orlando 'N' incluye antecedentes penales Se tiene registro de un mandato de procesamiento por el delito de homicidio en el Cereso de Morelos que data de 2015. Adicionalmente, cuenta con dos Informes Policiales Homologados (IPH): uno por tentativa de homicidio y otro por alteración del orden público. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación legal.

Fuente: Tribuna del Yaqui