Ejecutan a motociclista al nororiente de Ciudad Obregón; sería familia de joven desaparecida

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este miércoles 14 de enero de 2026 se activó nuevamente el Código Rojo en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, por la ejecución a balazos de una persona del sexo masculino. Los reportes preliminares indican que el hoy occiso se desplazaba a bordo de una motocicleta color rojo, cuando fue perseguido por sujetos armados que le dispararon hasta privarlo de la vida.

De acuerdo con los primeros informes del violento suceso, los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas, sobre la calle Traspatio, entre Barda y Terrazas, en el fraccionamiento Los Patios, situado en el sector nororiente de la localidad. El homicidio generó una intensa movilización por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes acudieron al llamado y confirmaron la presencia de un hombre lesionado por proyectil de arma de fuego.

Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar del ataque, mismo que se encuentra cerca de la USSI Norte y del cuartel de la Guardia Nacional. A su llegada, los socorristas le brindaron la atención correspondiente a la víctima, aunque confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que el cadáver fue cubierto con una sábana azul. El área quedó acordonada con cinta de precaución de color amarillo.

Ejecutan a balazos a un hombre en el sector nororiente de Ciudad Obregón, Sonora.

En el sitio se contó con la presencia de efectivos de la Policía Municipal, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina (Semar), quienes resguardaron el perímetro, a la vez que personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) llevó a cabo las diligencias correspondientes en el sector. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Trascendió que el fallecido fue identificado como Alejandro 'N.', mejor conocido como 'El Alex'. Versiones extraoficiales señalan que la víctima mortal era familiar de Nancy Jasmín Gil López, una mujer de 28 años de edad que fue privada ilegalmente de la libertad la tarde de este sábado 10 de enero. Incluso se presume que el hoy occiso participó en las manifestaciones frente al Centro Integral de Procuración de Justicia, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Se registra ataque armado en el fraccionamiento Los Patios.

Fuente: Tribuna del Yaqui