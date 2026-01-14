Ejército y Fuerza Civil detienen a tres hombres con armas en Monterrey, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un despliegue coordinado entre fuerzas del Estado de Nuevo León (NL) y el Gobierno Federal permitió la detención de tres hombres presuntamente armados en la ciudad de Monterrey. Esta acción forma parte de las estrategias de vigilancia y prevención reforzada que mantienen las autoridades en zonas urbanas con reportes de riesgo.

La movilización fue encabezada por elementos del Ejército Mexicano y Fuerza Civil, quienes actuaron tras recibir reportes ciudadanos sobre detonaciones de arma de fuego en un sector habitacional de la capital regiomontana. De acuerdo con información oficial, el operativo se activó la tarde del martes 13 de enero de 2026 luego de que se alertara a las corporaciones sobre presuntas detonaciones en la colonia Arturo B. de la Garza.

Ante esta situación, las fuerzas de seguridad implementaron un recorrido preventivo para localizar a los posibles responsables y evitar riesgos a la población. Durante la vigilancia, los uniformados detectaron a tres personas cuyas características coincidían con las descripciones proporcionadas, lo que derivó en una intervención directa en el cruce de calles Elvira Rentería e Hilario Martínez.

Aseguran armas largas y cortas durante la intervención

Al aproximarse a los sospechosos, los elementos de seguridad lograron que los individuos entregaran de forma voluntaria el armamento que portaban, sin que se registraran enfrentamientos ni personas lesionadas. En el lugar, las autoridades aseguraron un arma larga abastecida, un arma corta, así como dos cargadores con municiones, los cuales quedaron bajo resguardo para su análisis e integración a la carpeta de investigación.

Los detenidos: Uno tenía orden de aprehensión

Los detenidos fueron identificados como Orlando 'N', de 19 años; Williams 'N', de 24; y Oziel 'N', de 32 años. Tras la revisión de antecedentes, las autoridades confirmaron que uno de los detenidos cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Este dato fue integrado como elemento clave dentro de las diligencias ministeriales.

#Seguridad | GOLPE al crimen organizado: Harfuch confirma captura de 'El Moncho', líder de 'Los Lavadora' ??https://t.co/MFEVujPGvZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 14, 2026

Luego de su detención, los tres hombres fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público federal, instancia que se encargará de determinar su situación jurídica conforme a la ley y definir si se configura algún delito del orden federal por la portación de armas.

Fuente: Tribuna del Yaqui