Encuentran cuerpo colgado en un puente de Tijuana junto a narcomanta firmada por el CJNG

Tijuana, Baja California.- Durante la mañana de este miércoles 14 de enero, un cuerpo sin vida fue localizado colgado de un puente en la zona de Valle de San Pedro, en el municipio fronterizo de Tijuana, Baja California. Junto al cadáver de la persona, cuya identidad y datos generales se desconocen, fue dejada una narcomanta firmada con las siglas CJNG, el acrónimo del Cártel Jalisco Nueva Generación. El hallazgo movilizó a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

De acuerdo con información proporcionada por Semanario ZETA, los hechos se registraron alrededor de las 06:40 horas, cuando se reportó que el cuerpo de un hombre pendía en el puente ubicado sobre la carretera libre Tijuana-Tecate y Paseo San Pedro. Como primeros respondientes, elementos de Fuerza Estatal se movilizaron al sitio, confirmando la presencia del cadáver, mismo que presentaba visibles huellas y estaba junto a un narcomensaje.

Qué onda put.. aquí te sigo dejando a tu gente cabezón. La que mandas con tu ranchero. ATTE: CJNG", se puede leer en el escrito abandonado en el lugar, mismo en el que se hace mención a un presunto criminal apodado como 'El Cabezón'.

La mañana de este miércoles fue reportado el hallazgo de una persona sin vida colgada de un puente vehicular, ubicado en el acceso a Valle San Pedro, sobre la carretera libre Tijuana–Tecate.



Al lugar acudieron elementos de seguridad, quienes acordonaron la zona para realizar las… pic.twitter.com/xWwJMvLy1F — Baja News (@MxBajanews) January 14, 2026

A 100 metros del puente, en dirección a la colonia Ojo de Agua, los agentes estatales ubicaron una caja de plástico color negro con tapa amarilla, la cual en su interior contenía restos humanos. Las autoridades competentes llevaron a cabo las diligencias iniciales, por lo que el perímetro quedó asegurado y resguardado. Con este cuerpo encontrado, según fuentes extraoficiales, son 40 homicidios registrados en los primeros 14 días del presente mes enero.

Por su parte, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para realizar las maniobras de recuperación del cuerpo que se encontraba en lo alto de la estructura. Durante los trabajos en el lugar, el paso vehicular en ambos sentidos de la carretera Tijuana-Tecate hacia la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y la zona de Valle de San Pedro permaneció completamente bloqueado. Se espera que en las próximas horas exista un informe detallado de los hechos por parte de las autoridades competentes.

HOMBRE SIN VIDA COLGADO EN PUENTE Y RESTOS HUMANOS EN LA CARRETERA TIJUANA–TECATE uD83DuDEA8



El hombre sin vida se encontraba a la altura del puente Valle de San Pedro, en la colonia Valle San Pedro. Los restos humanos estaban al interior de una caja de plástico, sobre la carretera… pic.twitter.com/tTYZmp2hFx — La Jornada Baja California (@LaJornadaBC) January 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui