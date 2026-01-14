Evacúan oficinas del Centro de Hermosillo por cortocircuito; una sombrilla provocó la falla

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este miércoles 14 de enero, se registró una falla eléctrica en el primer cuadro de la ciudad de Hermosillo, situación que activó los protocolos de seguridad y respuesta de las autoridades y servicios de emergencia. El percance tuvo lugar en el cruce de las calles Pedro Moreno y Aquiles Serdán, un punto donde convergen diversas oficinas administrativas y gubernamentales, mismas que fueron evacuadas.

La movilización contó con la presencia de elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora. Al arribar al sitio, los equipos de emergencia confirmaron que el cortocircuito no se debió a un desperfecto interno de las instalaciones, sino a un agente externo. Tras las inspecciones pertinentes, se determinó que una sombrilla, la cual fue desplazada por las ráfagas de viento de este día.

Dicho objeto terminó impactándose contra el cableado y un transformador del Edificio Sonora, lo que ocasionó un estallido que alertó a los presentes. Como medida de prevención y para garantizar la integridad de los ocupantes, las autoridades procedieron a la evacuación de aproximadamente 120 personas que laboran en el inmueble afectado. Gracias a la actuación de las brigadas de protección civil, el desalojo se realizó sin contratiempos, reportándose saldo blanco y sin ninguna persona lesionada.

Sin embargo, las fluctuaciones de voltaje por el cortocircuito tuvieron repercusiones en la infraestructura aledaña. A tan solo 2 cuadras del sitio del incidente, en las instalaciones del Congreso del Estado, se reportó una falla en el sistema de elevadores. Debido a esto, tres personas quedaron atrapadas momentáneamente dentro de uno de los ascensores. Ante esta situación, los cuerpos de rescate extendieron su operativo hacia el recinto legislativo.

Atienden cuerpos de emergencia reporte por falla eléctrica en el centro de Hermosillo, sin personas lesionadas… pic.twitter.com/uZKl46Ykj2 — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) January 14, 2026

Mediante maniobras especializadas, los brigadistas lograron la liberación de los tres ciudadanos, quienes fueron evaluados en el lugar y se determinó que se encontraban en perfecto estado de salud, sin requerir traslado médico. Una vez controlada la situación y mitigados los riesgos de incendio o nuevas fallas, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía y a los comerciantes del sector centro.

Se solicitó asegurar debidamente cualquier mobiliario externo, toldos o sombrillas, para evitar que las condiciones climáticas provoquen accidentes similares que puedan comprometer la red eléctrica o la seguridad de los transeúntes en el futuro. El servicio fue restablecido paulatinamente por las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La sombrilla que provocó la falla eléctrica en la colonia Centro

Fuente: Tribuna del Yaqui