Feminicidio en Edomex: Localizan a Erika Camila, niña de 3 años llevada por su padre tras el crimen

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.-Tal como te informamos con anterioridad en TRIBUNA, la tarde del pasado martes 13 de enero de 2026 se reportó el macabro hallazgo de dos mujeres sin vida, quienes eran madre e hija, al interior de un departamento ubicado en el poblado de San Francisco Cascantitla, muy cerca de la estación Cuautitlán del Tren Suburbano, en el Estado de México.

En el lugar también fue localizada una menor con vida, quien de inmediato quedó bajo resguardo de las autoridades; sin embargo, de forma paralela se inició la investigación por el rapto de una niña de tres años de edad, la cual presuntamente fue sustraída en el momento del crimen. Más tarde, durante la noche, se pronunció Juana Carrillo Luna, presidenta municipal del Ayuntamiento de Cuautitlán México, quien confirmó que el presunto responsable sería el propio padre de la menor.

La infanta es hija de una de las mujeres fallecidas y del señalado como autor del doble feminicidio, información que fue dada a conocer por la alcaldesa a través de sus redes sociales: “Ella (la mamá de Camila) vino huyendo de su casa porque la violencia ya era bastante recurrente. La Fiscalía está haciendo su parte, pero nos preocupa la pequeña que se llevó este señor, su padre", expresó la funcionaria pública perteneciente al partido Morena.

Localizan a la pequeña

Asimismo, Carrillo Luna hizo un llamado a los familiares del sujeto para que lo denunciaran, priorizando en todo momento el bienestar de Camila. Afortunadamente, a las 00:13 horas de la madrugada, la edil volvió a utilizar su perfil de Facebook para informar que la niña ya había sido localizada y que se encontraba bajo custodia de las autoridades correspondientes. Cabe señalar que el presunto feminicida no ha sido detenido y continúan las labores para dar con su paradero.

"De corazón informo que la nena Erika Anaya fue entregada, la autoridad la tiene en custodia. ¡Dios nos escuchó! ¡Exigimos justicia!", escribió la diputada federal durante el periodo 2018-2021. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el caso; no obstante, en nuestro medio de comunicación nos mantendremos atentos a cualquier información o comunicado oficial.

Fuente: Tribuna del Yaqui