GOLPE al crimen organizado: Harfuch confirma captura de 'El Moncho', líder de 'Los Lavadora'

Ciudad de México.- La estrategia federal contra el robo al transporte de carga tuvo un golpe relevante. Este miércoles 14 de enero de 2026, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la detención de Ramón 'N', conocido en el mundo criminal como 'El Moncho', identificado como presunto líder de 'Los Lavadora', una célula delictiva con operaciones en Querétaro.

De acuerdo con lo compartido por el funcionario este miércoles 14 de enero, la detención se logró tras un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales de Querétaro, en el que también fueron arrestadas otras cinco personas presuntamente vinculadas a la misma organización criminal.

La captura fue resultado de órdenes de cateo ejecutadas de manera simultánea en distintos puntos del estado de Querétaro. En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo directo del Gobierno del Estado de Querétaro. Harfuch subrayó que la coordinación interinstitucional fue clave para concretar los aseguramientos sin que se reportaran enfrentamientos mayores.

¿Quién es 'El Moncho' y de qué se le acusa?

Según información oficial, 'El Moncho' sería el operador principal de la célula conocida como 'Los Lavadora', grupo señalado por coordinar robos violentos a unidades de autotransporte, principalmente en tramos estratégicos de la carretera México–Querétaro. Las investigaciones indican que el modus operandi incluía agresiones directas contra operadores, así como privación ilegal de la libertad para facilitar el despojo de mercancía.

Además del robo a transporte de carga, las autoridades federales atribuyen a esta organización una diversificación de actividades ilícitas, entre las que destacan:

Narcomenudeo

Secuestro

Robo de hidrocarburos

Robo a casa habitación

Homicidio

Estas líneas de investigación continúan abiertas y podrían derivar en más detenciones.

Durante los operativos, las fuerzas de seguridad aseguraron armamento, cartuchos útiles, un tráiler y diversas dosis de droga, lo que refuerza la hipótesis sobre el nivel de operación logística de la célula delictiva. Las cinco personas detenidas en estos operativos quedaron a disposición del Ministerio Público de la FGR, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas. Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

