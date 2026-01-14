Golpean y queman a un hombre en calles de Cuernavaca; buscan a los tres sujetos responsables

Cuernavaca, Morelos.- Autoridades y servicios de emergencia de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, desplegaron un operativo la tarde de este miércoles 14 de enero, tras recibir un reporte sobre un hecho violento registrado en la colonia Antonio Barona. El atentado sucedió sobre la calle Otilio Montaño, en la zona conocida popularmente como 'Las Tres Cazuelas', donde residentes alertaron a la línea de emergencias sobre la presencia de una persona herida.

De acuerdo con los informes recabados en el sitio, el hombre fue abordado por tres sujetos desconocidos. Según los testimonios proporcionados por testigos oculares a las fuerzas del orden, la víctima fue objeto de golpes contusos y, posteriormente, se le prendió fuego antes de que los presuntos responsables abandonaran el lugar con rumbo desconocido. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron prontamente al llamado para brindarle los primeros auxilios.

Al realizar la valoración, confirmaron que el afectado presentaba lesiones de consideración en diversas partes de su cuerpo, derivadas tanto de una agresión física como de la exposición directa al fuego. Sin embargo, el protocolo de atención médica se vio demorado debido a que, en una primera instancia, el lesionado se negó ser trasladado a un hospital. Fue necesaria la llegada de familiares y la mediación de los agentes de Policía para dialogar con la víctima.

Tras aproximadamente 1 hora de conversaciones en el lugar de los hechos, el hombre accedió finalmente a ser abordado en la ambulancia para su traslado a una unidad médica, donde recibiría el tratamiento especializado requerido por la gravedad de las quemaduras. Hasta el momento de la redacción de este informe, no se ha notificado la detención de ninguna persona relacionada con estos acontecimientos.

Un hombre indigente lo encontraron con quemaduras en su cuerpo en la colonia Antonio Barona de #Cuernavaca.

El hombre está siendo atendido por paramédicos de la Cruz Roja . pic.twitter.com/J20vruldvE — DerechoDeReplica (@derechoderepli) January 14, 2026

Las autoridades competentes han abierto la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer la mecánica de los hechos y localizar a los tres individuos señalados como los autores materiales de la agresión.

