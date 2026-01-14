IMÁGENES SENSIBLES: Motociclista muere tras caer de puente que conecta con la T2 del AICM

Iztacalco, Ciudad de México.- Un nuevo incidente conmocionó a la población capitalina este miércoles. Durante la noche, elementos de distintos órdenes de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un impresionante operativo de emergencia en un puente vehicular de Viaducto Río de la Piedad, luego de que se reportara un fatal accidente de tránsito en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM): un motociclista murió.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche de este martes 13 de enero de 2026, alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, en el paso elevado que conecta con la Terminal 2 del AICM, a la altura de la alcaldía Iztacalco. En el lugar, un motociclista que circulaba con dirección a la calzada Ignacio Zaragoza fue impactado por un automóvil, lo que provocó que perdiera el control y cayera desde una altura aproximada de entre 25 y 30 metros.

Tras el impacto, la motocicleta quedó sobre la estructura del puente, mientras que el cuerpo del conductor cayó sobre la cinta asfáltica en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, a un costado de la estación del Metro Ciudad Deportiva. Testigos alertaron al Servicio de Emergencias Telefónico 911, lo que movilizó a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

También se hicieron presentes paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y personal de protección civil. Al arribar al sitio, los socorristas confirmaron que el motociclista, un hombre de aproximadamente 25 años de edad, ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a acordonar la zona. Se detalló que casco de seguridad del ahora fallecido fue localizado cerca del cuerpo, y que forma parte de los indicios integrados a la carpeta de investigación.

A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad de la víctima. Foto: Twitter

Más tarde, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) realizaron las diligencias correspondientes, incluida la recolección de pruebas y el levantamiento del cuerpo. Las autoridades ministeriales investigan la mecánica del accidente para determinar la responsabilidad del conductor del automóvil involucrado, así como las condiciones en las que ocurrió el hecho. Cualquier novedad sobre esta tragedia será reportada por TRIBUNA.

