Intentó correr para salvarse: Sujetos armados acribillan a un hombre al norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno se registró la noche de este miércoles 14 de enero en el sector norte de Hermosillo, tras reportarse un ataque armado que dejó como saldo a una persona del sexo masculino con herida de bala. Los hechos ocurrieron poco antes de las 20:00 horas en la colonia Miguel Hidalgo, casi de manera simultánea con otra balacera en la colonia Jorge Valdez Muñoz.

Según los primeros reportes, vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar diversas detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Suaqui Grande y Eligio Ancona. Testigos en el lugar señalaron haber escuchado por lo menos siete disparos, lo que activó de inmediato el Código Rojo en la zona. Según la información recabada en el sitio, la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue atacada por presuntos sicarios.

Se informó que los agresores dispararon desde un vehículo y posteriormente huyeron a bordo de una camioneta tipo pick up de color blanco. Tras recibir los impactos, el hombre intentó correr para resguardarse, pero debido a la gravedad de las heridas terminó desvaneciéndose sobre el pavimento metros más adelante. Al lugar acudieron rápidamente paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al afectado.

Tras lograr estabilizarlo, fue trasladado de urgencia a un hospital de la localidad para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni se ha emitido un parte oficial sobre su estado de salud actual. La escena fue asegurada y acordonada por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes actuaron como primeros respondientes.

Las autoridades revisaron el sitio para la recolección de evidencia

Asimismo, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) arribaron para reforzar la seguridad. Personal de Servicios Periciales y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hicieron cargo del procesamiento de la escena del crimen y recolección de evidencia. A pesar del operativo desplegado para localizar a los responsables, hasta el cierre de esta información no se reportan personas detenidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui