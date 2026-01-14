La atacó cuando intentaba huir: Arrestan a sujeto por agredir a su pareja en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este miércoles que un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Juan Manuel 'N', de 28 años de edad, por el delito de violencia familiar. Este individuo figura como el probable responsable de agredir física y psicológicamente a su pareja en el municipio de Cajeme, por ello las autoridades abrieron una carpeta de investigación.

Los hechos ocurrieron el 5 de diciembre de 2025 en una vivienda del fraccionamiento Villas del Rey, al poniente de Ciudad Obregón. Según las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante la audiencia inicial, el imputado habría ejercido actos abusivos en contra de la víctima, identificada como Anayelli 'N'. El reporte detalla que la agresión incluyó violencia verbal, golpes y maniobras de asfixia, dentro del domicilio que compartían.

La investigación señala que la situación de riesgo no se limitó al interior del inmueble. Cuando la víctima intentó abandonar el lugar para resguardarse, fue perseguida y atacada nuevamente en la vía pública, donde fue derribada, sufriendo diversas lesiones. Ante la exposición de estos elementos, el juez determinó que existían fundamentos suficientes para iniciar el proceso penal contra el señalado.

Asimismo, al evaluar el nivel de peligrosidad y el riesgo latente para la integridad de la víctima, la autoridad judicial impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar obligatoria. Con esta resolución, Juan Manuel 'N' permanecerá recluido mientras se desarrolla la investigación complementaria y se define su situación jurídica final.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reafirma su cero tolerancia frente a la violencia familiar, así como su compromiso de actuar con firmeza para proteger a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora