Larga condena para integrante del grupo criminal 'Los Pizzeros' por violento robo en Edomex

Toluca, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la sentencia condenatoria de 17 años y 6 meses de prisión contra Lariza Elizabeth Moysen Adame, quien fue identificada como integrante de una banda delictiva conocida como Los Pizzeros. La mujer fue hallada culpable del delito de robo de vehículo con violencia, cometido en el municipio de Toluca, más específicamente en la colonia San Mateo Oxtotitlán.

De acuerdo con las pruebas presentadas por la dependencia estatal, los hechos ocurrieron el pasado 9 de abril de 2025, cuando la víctima se encontraba afuera de su domicilio, situado en la mencionada demarcación. El afectado estaba a bordo de su motocicleta y se preparaba para dirigirse a su centro de trabajo y fue en ese momento que la ahora sentenciada, acompañada por tres hombres, irrumpieron en el lugar en otra motocicleta e interceptaron al agraviado.

Durante el asalto, uno de los cómplices de Lariza Elizabeth sacó un arma de fuego y amenazó a la persona afectada, mientras que ella la despojó de su motocicleta. Posteriormente, los delincuentes abordaron la unidad robada y emprendieron la huida con rumbo desconocido. Una vez que se tomó conocimiento del caso, el Agente del Ministerio Público llevó a cabo la investigación correspondiente e identificó a la mujer, para posteriormente ejecutar su aprehensión.

Después de ser puesta a disposición de un juez, y tras el desarrollo del proceso penal pertinente, el juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca dictó dicha condena, le impuso una multa económica y suspendió sus derechos civiles y políticos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reiteró su llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de los canales oficiales disponibles.

En caso de que cualquier ciudadano quiera hacer una denuncia, la FGJEM tiene habilitado el correo electrónico institucional cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y la línea telefónica 800 7028700. Además de contar con la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible en teléfonos inteligentes de manera gratuita para los sistemas iOS y Android.

