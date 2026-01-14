Lo arrestan por agredir a su pareja y a una menor en Gómez Palacio; les arrojó aceite caliente

Gómez Palacio, Durango.- La tarde del martes 13 de enero del 2026, elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana concretaron la detención de un hombre identificado como José Israel 'N.', de 31 años de edad, en el municipio de Gómez Palacio, Durango. El sujeto es señalado de agredir físicamente a su pareja sentimental y a una menor de edad, además de presuntamente arrojarles aceite caliente a ambas.

De acuerdo con lo estipulado en el informe policial, los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la colonia Hortensias, en donde la víctima, una mujer de 27 años, sostuvo una discusión con el ahora detenido luego de que ella le comentó que iría a casa de su madre. Derivado de los gritos y del intenso intercambio de palabras, la hija de 4 años de la joven comenzó a llorar, por lo que el individuo le propinó golpes con el puño cerrado en la cabeza.

Al mismo tiempo, el señalado, quien fungía como padrastro de la pequeña, la agredió verbalmente y fue cuando la fémina intervino en la situación. Sin embargo, el masculino la recibió con un puñetazo y posteriormente tomó un machete con el que la amenazó con marcarle el rostro. Segundos más tarde, el agresor tomó un sartén que contenía aceite caliente y se lo arrojó a ambas víctimas. Vecinos del sector solicitaron apoyo a través de las líneas de emergencias del 911.

Atendiendo el llamado, agentes policiacos se trasladaron a la ubicación para atender el reporte. En el lugar, los uniformados se entrevistaron con la víctima, cuya identidad no fue revelada por motivos de seguridad, quien relató lo que había pasado y señaló directamente a Israel 'N.' como responsable. Ante dichas acusaciones y luego de observar que la madre e hija presentaban heridas visibles, los oficiales procedieron con el aseguramiento del hombre.

Una vez consumada la aprehensión, el detenido fue llevado a las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, donde quedó a disposición del Agente Investigador del Ministerio Público especializado en la materia. Por su parte, las víctimas fueron canalizadas para su atención médica, así como psicológica, para después acudir a ratificar la denuncia correspondiente ante las instancias competentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui