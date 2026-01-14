Menor de 13 años es abusada y apuñalada en León; ocurrió en un baldío de la zona de Las Joyas

León, Guanajuato.- La mañana de este miércoles 14 de enero de 2026, alrededor de las 08:00 horas, se reportó a la línea de emergencias 911 el caso de una niña de 13 años que fue víctima de abuso sexual y atacada con un arma blanca. Los hechos se registraron en un terreno baldío ubicado en la zona de Las Joyas, sobre la calle Fosforita, esquina con Malaquita, dentro del municipio de León, Guanajuato.

De acuerdo con información del medio Milenio, las autoridades recibieron la llamada a muy temprana hora y, al arribar al sitio antes mencionado, se percataron de que la menor presentaba diversas lesiones de gravedad, por lo que fue necesaria la intervención de una ambulancia. Posteriormente, la adolescente fue trasladada de emergencia a un hospital. Cabe señalar que la menor continúa internada y su estado de salud se reporta como grave.

Según el mismo medio, todo comenzó cuando la adolescente se dirigía a la escuela; sin embargo, en ese momento fue interceptada por un sujeto que la amenazó con un cuchillo y posteriormente la llevó por la fuerza a un terreno baldío, donde cometió el atroz ataque. Tras consumar la agresión, el individuo la apuñaló en repetidas ocasiones. No obstante, para entonces, los vecinos ya habían escuchado los gritos, por lo que salieron de sus viviendas y el agresor intentó darse a la fuga.

El responsable fue detenido

Los ciudadanos no permanecieron indiferentes ante la situación y lo persiguieron hasta el bulevar Aristóteles, a espaldas del Hospital Comunitario de Las Joyas, lugar donde finalmente fue asegurado. Es importante señalar que el hombre, quien vestía una sudadera negra y pantalón de mezclilla, se encuentra actualmente a disposición de las autoridades correspondientes. Asimismo, fue localizada el arma blanca con la que presuntamente cometió el delito.

Por su parte, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las investigaciones correspondientes en el lugar de los hechos, con el objetivo de recabar indicios y esclarecer lo sucedido. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles sobre el caso; sin embargo, en este medio de comunicación se dará seguimiento puntual a cualquier información adicional que surja en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui