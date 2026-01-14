Mexicali: Muere chofer de empresa de valores; lo encuentran con herida en la cabeza en su unidad

Mexicali, Baja California.– La mañana de este miércoles 14 de enero de 2026 fue localizado sin vida, alrededor de las 06:40 horas, un hombre que se desempeñaba como chofer en una empresa de valores; su cuerpo fue encontrado en la base de la compañía donde solía laborar. El hecho fue reportado sobre la avenida Juárez y calle Morelos, en la Zona Centro de la ciudad de Mexicali, Baja California.

De acuerdo con información extraoficial, al lugar se movilizaron de manera inmediata elementos de la Policía Municipal, quienes tras dialogar con empleados del sitio fueron informados de que previamente habían notado que el hombre presentaba una herida en la cabeza. Asimismo, se indicó que el conductor se encontraba en el asiento de la unidad, sosteniendo en la mano derecha un arma de fuego con el seguro activado.

Al sitio también acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes al revisar al sujeto confirmaron que lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) quedaron a cargo de las investigaciones correspondientes, por lo que se espera que en las próximas horas se tenga mayor información conforme avancen las indagatorias.

El hombre no ha sido identificado

En lo que respecta al occiso, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce por completo su identidad; sin embargo, se presume que tenía aproximadamente 40 años de edad, vestía el uniforme de la empresa y presentaba una lesión en la sien derecha. Cabe destacar que los delitos en la entidad continúan en aumento, siendo los más recurrentes los homicidios, robos con violencia y los llamados levantones.

VIDEO: Explota pipa de gas en la México–Querétaro; ¿cómo está la autopista HOY 14 de enero????https://t.co/66uHNLSEtk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 14, 2026

En otro hecho completamente distinto, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) informó sobre la detención de tres elementos de la Policía Municipal de Mexicali, quienes fueron arrestados por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas originarias de Tijuana, las cuales hasta la fecha permanecen sin ser localizadas desde el año 2022. Los implicados fueron identificados como Hiram Sinhue, Manuel Alberto e Isaac Sergio.

Fuente: Tribuna del Yaqui