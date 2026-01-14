Mientras tramitaban el divorcio, hombre se pone agresivo y golpea a su suegro en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El pasado martes 13 de enero de 2025, alrededor de las 18:30 horas, se reportó al número de emergencias 911 un nuevo caso de violencia doméstica en la capital de Sonora, hechos que en fechas recientes se han vuelto recurrentes. En esta ocasión, el incidente ocurrió en un domicilio ubicado en las calles San Bernardino y Quintero Arce, en la sección Los Álamos. Cabe señalar que no se reportaron víctimas mortales.

De acuerdo con información extraoficial, el presunto responsable fue identificado como Andrés Eduardo 'N', de 32 años de edad, a quien no solo se le señaló por presuntamente insultar a su esposa, sino que además habría agredido físicamente a su suegro, provocándole diversas lesiones en distintas partes del cuerpo. Trascendió que el altercado inició a raíz de una fuerte discusión con su pareja, mientras ambos dialogaban sobre los trámites relacionados con su proceso de divorcio.

En lo que respecta a la persona lesionada, hasta el momento se desconoce su identidad; sin embargo, se informó que se trata de un hombre de aproximadamente 65 años de edad. Autoridades reiteraron el llamado a denunciar este tipo de hechos, con el objetivo de evitar que las consecuencias sean mayores. En la ciudad de Hermosillo se han registrado cada vez más detenciones por agresiones dentro del núcleo familiar e incluso se ha informado de delitos cometidos por hijos en contra de sus propios padres.

El hombre fue detenido

Ahora bien, retomando el caso principal, una vez que elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio, el presunto agresor fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes se encargarán de llevar a cabo las diligencias correspondientes. En nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier avance, así como a la postura que emita la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Cabe recordar que, tal como te informamos ayer en TRIBUNA, también en la capital del estado, el pasado lunes 2 de enero de 2026, alrededor de las 19:00 horas, Joel Adrián 'N', de 27 años de edad, fue detenido luego de presuntamente sustraer dos barras de pan de un establecimiento ubicado en el cruce de las calles Arturo Haro y Capomo, en la colonia Arboledas. No obstante, no logró huir, ya que fue interceptado por agentes policiales en el cruce de las calles Miguel Cordero y Flamencos.

Fuente: Tribuna del Yaqui